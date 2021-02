Julián Cabezas, empodera a los nuevos líderes del mercado digital

***Con más de 7 años de experiencia en entornos digitales, ha logrado gestionar grandes proyectos de comunicación a través de Redes Sociales***

El impacto de la pandemia en los negocios y sobre todo en el sector del marketing digital es irreversible. El emprendedor y estratega colombiano Julián David Cabezas asegura que es el tiempo ideal para los emprendedores de mostrarse al mundo. Ser en un futuro muy cercano «los nuevos reyes en su mercado».

«El Marketing se ha convertido en la esencia de todo en internet. Me pregunto ¿De qué me sirve tener el mejor producto/servicio si no se lo muestras al mundo?

Es esa la razón que ha llevado a los aventureros en la red a generar incluso más ganancia que en época prepandemia», aseveró Cabezas, fundador y actual CEO de Digicom Media Group, agencia de Marketing Digital y Soluciones Audiovisuales.

Con solo 22 años, se ha posicionado como uno de los mejores en el área del Marketing, gracias a su talento, disciplina, perseverancia y preparación.

Desde los 7 años soñaba ser el mejor periodista de Latinoamérica. Su primer contacto con el mundo digital fue con las redes sociales las cuales tuvieron gran impacto ya que empezó a profundizar en el manejo de las mismas.

«Recuerdo con mucha gracia que mi familia no veía bien que pasara hasta siete horas entre Facebook y Twitter, pero fue precisamente en esas plataformas donde empecé a formar mi comunidad», recordó Cabezas, y así llegó a ser uno de los creadores de contenido más grande de su tierra natal, Colombia, quien con solo 17 años lo invitaron a dictar su primera conferencia en uno de los eventos más importantes de publicidad en internet.

Mientras Julián cursaba sus estudios universitarios para titularse como Comunicador Audiovisual y Multimedios, se fue dando cuenta que la comunicación, la publicidad y el internet eran como piezas de rompecabezas que encajan perfectamente y al completarse lo llenaban de satisfacción.

«Creo que es fundamental estar bien acompañados en el proceso para optimizar resultados y presupuestos. Lo dijo Bill Gates, “Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe” y justo por ello cada día entregó horas a pensar cómo ayudar a ese emprendedor que no tiene recursos, pero que tiene ideas y motivación», comentó el bogotano.

Actualmente, Julián capacita y guía a los nuevos emprendedores en este largo camino, en lo que él denomina “La Cueva Digital”, una academia digital que le permite a nuevos emprendedores tener acceso a preparación y asesoramiento de calidad, para todo aquel que quiera adentrarse a este ilimitado mundo de estrategias publicitarias.