SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES/  Los retratos de Elvis Galindo Arvelaez

San Sebastián de los Reyes.- Desde el 22 de enero y durante el mes de febrero se presenta la Expositiva de Retratos de Elvis Galindo Arvelaez. Un joven creador de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, estado Aragua, que sigue una trayectoria destacada con admirable aptitud artística.

Uno no termina de asombrarse de tanto talento y tanta inquietud del ser humano para acercarse y pretender a la belleza.

El cuento va, la reflexión viene, porque hará un año que un amigo, en este caso Franklin Galindo, me saludó y me dijo que tenía un hijo que le gustaba dibujar rostros, retratos.

Quedamos que en algún momento me lo presentaría con sus respectivos trabajos y podríamos realizar una exposición en la Sala de Exposiciones Jorge Herrera del Ateneo de San Sebastián, con el único objetivo de mostrarlo al público y servirle de aliciente para su futuro. Le dije que ojalá pudiéramos hacer una exposición con el decoro y respeto que merece el Arte.

El día llegó, y el viernes 14 de enero fue ese día. Saludé al autor de los dibujos y retratos, Elvis Galindo, quien con veintiún años y de formación autodidacta, sin nunca haber asistido a clases de ningún tipo de modo presencial y quien me dijo haberse iniciado a eso de los siete años en el interés de trazar líneas, luces, sombras, contornos, brillos, emociones y fabulaciones.

Son retratos de gente conocida en el pueblo, de futbolistas admirados por el joven artista, de artistas de la farándula global, tratados con bocetos de maestría y dominio. Como con un aire de timidez e incertidumbre, pero con un entusiasmo demoledor al momento de abordarlos en su hechura. Pero contienen también una gran lección, y esa consiste en todo lo que se puede aprovechar de las redes sociales (facebook, instagram, youtube, tutoriales, portales web, etc.) y darles un uso menos alienante y convertirlas en dinamizadoras aliadas para crecer y desarrollar aptitudes y capacidades en favor de la Vida, el Arte, la Ciencia, la Educación.

El título de esta exposición no me costó trabajo, el mismo artista me dijo que quería llamarla Mas que Arte; y él sabrá por qué. Y usted, quien tendrá la oportunidad de vivir el asombro, se dará cuenta de todo lo que hay en cada retrato.

Agradezco a Daniel Tirado, Edgar Martínez, Gabriel Vicario, Franklin Galindo, José Mudarra, José Carvajal, quienes hicieron posible el montaje. Ciertamente, son sus primeros pasos, pero no negaremos que comienza con buen pie y un promisorio camino.

Cerremos recordando a ese genio del Arte universal, Leonardo Da Vinci, quien un día dijo: Puede que en la vida la belleza perezca, pero en el Arte es perdurable.

José Correa / Presidente del Ateneo

