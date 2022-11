ENTÉRATE/Cheo Hurtado compartió con niños del sistema

San Juan de los Morros.-El pasado domingo 13 de noviembre El Sistema Guárico contó con la grata visita del maestro Asdrúbal José “Cheo” Hurtado.

Esto en el marco de su gran gira nacional por sus 55 años de trayectoria como ejecutante del cuatro venezolano y los 18 años de La Siembra del Cuatro.

Hurtado, quien figura en el panorama artístico internacional como maestro de maestros del “cam-bur-pin-tón”, desarrolló una masterclass para los niños y jóvenes aprendices del instrumento. Impartiendo sus conocimientos a un total de 200 cuatristas provenientes de los diferentes núcleos del estado.

“Cuando el muchacho llega a la orquesta y tiene el conocimiento del cuatro, el dominio de la armonía y de lo que van a hacer se les facilita”dijo este.

El maestro, como buen conocedor de los géneros musicales venezolanos, resaltó la importancia de plasmarlos por escrito. Una labor que, dicho sea de paso, ha sido el objetivo principal del programa Alma Llanera desde su creación.

“La música venezolana a mí me parece que hay que orquestarla por regiones, por los compositores de cada región”, aseguró con firmeza.

Rebozando expectativas

Hasta ahora, el maestro ha visitado un total de 13 estados, donde compartió con aproximadamente 100 niños ejecutantes del cuatro en cada uno de ellos.

“Esto reboza la expectativa, un promedio de 1300 muchachos en los estados que he visitado, me parece un éxito. No hemos arado en el mar.”

Ya exhausto por la jornada del día, calificó su experiencia en Guárico como maravillosa, resaltando que es un estado donde hay muchos jóvenes talentos del Cuatro y enviando un mensaje de inspiración para todos los niños y jóvenes de El Sistema.

Amilcar Solano ECS / Unerg / El Tubazo Digital