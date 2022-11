VALLE DE LA PASCUA / Teresita Vargas celebra 18 años al aire

Valle de la Pascua.– Este sábado 5 de noviembre, cumplió 18 años el programa radial Nuestra Venezuela Cultural, transmitido a través de la señal de Deportivisima 91.5 FM, producido y conducido por la locutora Teresita Vargas.

Vargas dijo a VLP noticias que este espacio nació un día como hoy en 2004. Transmitido por primera vez por la emisora Auténtica 90.5.

“Llegué allí de la mano de tres grandes que fueron los que me motivaron a que hiciera radio.”, Dijo, refiriéndose a Eliana Díaz Castellaneta, Francisco Ávila y el profesor José Manuel Célis.

Contó que posteriormente se hizo locutora mediante los cursos que imparte la Universidad Central de Venezuela, su número es el 21302.

Cómo anécdota recuerda que la primera vez que le correspondió hacer el programa, un día domingo,

“Yo no quería salir, porque consideraba que no estaba preparada”, Fue el profesor José Manuel Célis, quien casi me obliga, me dijo, “usted sale hoy”. Así comencé en la radio, enfatizó.

Nuestra Venezuela Cultural se pasea por todo el país a través de su música, sus costumbres, tradiciones y preferencias gastronómicas. Su conductora no descarga incorporar nuevos segmentos.

