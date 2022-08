ATENCIÓN VENEZUELA/ Este es el precio de las entradas al concierto de Natalia Jiménez

Venezuela.- La talentosísima cantante española Natalia Jiménez, ofrecerá un concierto en Venezuela con motivo de sus 20 años de trayectoria.

La cita es para este 04 de noviembre a partir de las 08:00 pm.

La sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas se viste de gala para recibir a un icono del mundo de la música, como lo es Natalia Jiménez.

El concierto, es parte de su gira titulada “Antología 20 años Tour”, con motivo de celebrar sus 20 años de vida artística. Gira que contempla ciudades de Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, países de Latinoamérica y por supuesto, su natal, España.

Habla Natalia Jiménez

“Antología, era el mejor título que se me ocurría para representar todas las etapas por las que he pasado. Es como una antología de toda la música que he sacado, todo lo que he conseguido. Cumplo veinte años de carrera, ya tengo 40, y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y, de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente. Ahora también tengo ganas de escucharlas de otra manera y quiero que el público las escuche conmigo”, expresó Natalia.

Entradas para el concierto

Las entradas están a la venta a través de, www.maketicket.com.ve.

Balcón Lateral: $65

Balcón Central II: $76

Balcón Central I: $97

Palcos: $119

Patio Central Lateral: $162

Patios Laterales: $151

Patio Central Alto: $194

Patio Central Bajo: $237

Foso de Orquesta: $27

Lucianni Perez/ El Tubazo Digital con información de MakeTicket.