Carlos Vives lanza su nuevo álbum «Cumbiana II», con invitados de honor

Miami.- Carlos Vives presenta su nuevo álbum «Cumbiana II», en el que cuenta con invitados especiales como Camilo, Ricky Martin, Pedro Capó, entre otros.

Bajo el sello de Sony Music Latin. Aunque trabaja con matrices de músicas de las culturas anfibias de Colombia, al igual que «Cumbiana I», está lejos de ser un álbum típicamente tradicional.

«Cumbiana II» se grabó entre Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Con Carlos Vives, junto a Kogiman, dúo conformado por Martín Velilla y el guitarrista Andrés Leal, como productores principales.

Además, es el segundo álbum que nace de la exploración expansiva e inédita de Carlos Vives, para hacer música moderna a partir de sonidos percutivos y melódicos de la ancestral Colombia.

«En nuestra música no se puede hablar de hacer fusión», dijo Vives mediante un comunicado.

«Ya empezó como una fusión, no tomamos el rock de ninguna parte. Lo sacamos a partir de electrificar nuestras percusiones originales y de cantar como hablamos», agregó.

Con el espíritu de esa especie de sesión musical infinita, «Cumbiana II» tomó forma. El resultado son 14 nuevas canciones que podrían parecer colaboraciones improbables, pero eso es sólo antes de escucharlas.

Incluye un tema con el rockero argentino Fito Páez que Vives tituló «Babel», un nombre que hace referencia a la torre bíblica de la falta de comunicación.

Si hubiera un eslogan para «Cumbiana II» sería «unidos en la diversidad», según Vives, una descripción corroborada por una lista de artistas que lo acompañan.

Asimismo, los pioneros del hip hop del pacífico colombiano Chocquibtown, el maestro folclórico colombiano Carlos «El Cholo» Valderrama, el juglar llanero Clemente Mérida, y la hija de Vives, Lucy Vives.

«Cuando decidí probar a tocar vallenatos, los vallenatos me enseñaron que la cumbia era la mamá, que me presentó a todos los hermanos. Con eso me refiero a los diferentes ritmos, formas de tocar la batería», expresó Vives.

Entre los temas que incluye este material se encuentran: «Solo», «Cinerama», «Baloncito viejo» con Camilo; Canción bonita» con Ricky Martin; «Babel» con Fito Paez; «Pagamento» con Pedro Capó; «Besos en cualquier horario» con Mau y Ricky, por mencionar algunos.

Notistarz