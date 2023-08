Las mejores películas infantiles de todos los tiempos

Hay muchas películas para niños, pero no todas son memorables. Puede ser un poco abrumador para los padres encontrar una película que se ajuste a todos los criterios, a veces se siente como buscar una aguja en un pajar. Especialmente en los últimos años, cuando han aumentado las preocupaciones sobre las películas para niños que contienen mensajes subliminales y escenas inapropiadas, la tarea de encontrar una película que sea verdaderamente apropiada para los niños también se ha vuelto bastante difícil.

Entonces, para ayudarte con eso, hemos elaborado una lista de los mejores clásicos para niños, todos los padres deberían dejar que sus hijos los vean. Pero si aún deseas tomar medidas adicionales para que tus hijos no se encuentren con nada que no sea adecuado para ellos, tenemos la solución adecuada para ti. Debes asegurarte de que tu conexión a Internet sea segura para los niños.

En este sentido, puedes obtener una suscripción a Cox Communications, ya que ofrece una función de control parental con su paquete de Internet. Al habilitar esta función, cualquier sitio, contenido no deseado o inapropiado se bloqueará y no podrán acceder a él. Para obtener más información al respecto, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Cox en Español (solo para latinoamericanos) y enterarte sobre sus planes y paquetes de internet.

Ahora que estás bien equipado con la herramienta necesaria para transmitir películas infantiles clásicas, es hora de ver la lista que hemos preparado para ti, llena de emoción y clásicos de todos los tiempos.

El Rey León (1994)

Probablemente viste El Rey León cientos de veces en tu infancia y aún podrías aprovechar cualquier oportunidad que tengas para volver a ponerlo. ¿Entonces, qué esperas? Finalmente es hora de que transmitas esta película con tus hijos y les presentes los clásicos que tanto disfrutabas durante tu infancia.

La película cuenta la historia de Simba, quien es el heredero de su padre Mufasa, sin embargo, cuando Simba era joven, Mufasa fue asesinado por su malvado hermano, Scar. Simba abandonó la patria tras la muerte de su padre y ahora ha vuelto para vengarse de su tío.

Frase célebre: “Simba, déjame decirte algo que me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos miran desde esas estrellas.”

Matilde (1996)

No hay absolutamente ninguna duda de que Matilda sigue siendo la favorita de todos incluso hasta esta edad. Tanto el libro como la película hechizan a la gente y, sin importar cuántas veces los veas, sigues emocionándote de la misma manera que lo hiciste la primera vez.

Sigue a nuestro personaje principal, Matilda, quien descubre que tiene poderes telequinéticos pero es objeto de abusos a manos de sus padres. Si esto no fuera suficiente, el director de su escuela también descarga su enojo con la niña. Sin embargo, Miss Honey llega a su vida como un rayo de sol y finalmente, después de tanto tiempo, las cosas comienzan a cambiar en la vida de Matilda.

Frase célebre: “Muchas veces lo he pensado, pero no puedo abandonar a mis niños. Y si no pudiera enseñar, no tendría nada en absoluto.”

Toy Story (1995)

Toy Story sigue siendo un favorito de los fanáticos incluso después de todos estos años. Se convirtió en la obra maestra de Pixar poco después de su lanzamiento. La animación, la historia, los personajes y todo sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. La película nos sacó del mundo de los cuentos de hadas de Disney y nos dejó justo en medio del mundo moderno donde los juguetes hablaban y luchaban por la atención humana.

Andy tiene una habitación llena de juguetes, pero Woody, un muñeco vaquero de buen corazón, es su favorito. Sin embargo, comienza a sentir que el amor y la atención de Andy por él pronto serán absorbidos por el nuevo juguete en la habitación, Buzz Lightyear. Buzz cree que es un astronauta y eso lo hace sentir superior a los demás.

Pero todo cambia cuando Woody y Buzz se enfrentan a problemas más serios como el vecino inadaptado de Andy cuando se mudan a una nueva casa.

Frase célebre: “¡Hasta el infinito y más allá!”

ET el extraterrestre (1982)

ET el extraterrestre no solo llamó la atención de los niños pequeños, sino también de personas de todas las edades. Era un nuevo concepto y todo el mundo lo estaba disfrutando. ¡Seguro que lo estábamos! Es posible que hayas tenido un club que solo solía hablar sobre lo que sucedería si te encontrabas con un extraterrestre y te hacías amigo de él. Bueno, ya es hora de que lo hables con tus hijos también para que se diviertan con esas anécdotas.

La historia trata sobre un niño que conoce a un extraterrestre. Este extraterrestre se queda atrás en la tierra y es rescatado por Elliot, un niño dulce y cariñoso. Elliot decide proteger al alienígena de cualquier tipo de peligro. Mientras la gente busca a este extraterrestre, Elliot y sus hermanos están ocupados desarrollando un vínculo emocional con su nuevo compañero.

Frase célebre: “Podrías ser feliz aquí, podría cuidar de ti. No dejaría que nadie te lastimara. Podríamos crecer juntos, ET”.

Terminando

No siempre es fácil encontrar una película infantil memorable, sin embargo, las que hemos mencionado en este artículo son verdaderamente las mejores. Estas películas icónicas te ayudarán a vincularte con tus hijos y mostrarles lo que solías ver mientras crecías.

Por lo tanto, planifica ya tu próxima noche de cine familiar mientras consideras todas las películas mencionadas anteriormente.