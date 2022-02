«Olvidé la letra… y JLo me ayudó»: Maluma recuerda la pena en concierto

Nueva York – El cantanmte colombiano Maluma reveló que olvidó la letra de una canción en un concierto en el Madison Square Garden.

En este concierto, uno de los más importantes de su carrera, pero Jennifer López lo salvó de una catástrofe musical y nadie se dio cuenta.

«Estaba actuando con Jennifer. Ella entró como una reina y yo solo quería abrazarla. Teníamos un telepromter porque no sabía la letra de la canción. Luego, comencé a cantar, olvidé la letra y vi que el telepromter se disparó», dijo Maluma.

«Fue en el Madison Square Garden. Pero Jennifer, ella me ayudó. Ella hizo que me recuperara y al final del día, nadie se dio cuenta de que no sabía la letra», concluyó.

Maluma estuvo en el programa de Jimmy Fallon, para promocionar la película «Marry Me (Kat & Bastian Duet), donde Maluma y JLo son protagonistas.

El estreno de «Marry Me» en salas de cine es este jueves 10 de febrero. Según la sinopsis, es la historia de la pareja Kat Valdez (Jennifer López) y Charlie Gilbert (Owen Wilson). Dos extraños que aceptan casarse y darse la oportunidad de conocerse.

El encuentro entre la pareja se da después que el novio de Kat, Bastian (Maluma), la engaña antes de la boda entre la pareja de famosos.

Con información de /Notistarz / Foto/Sony Music