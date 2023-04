PRETENDEN HACERLA VER “MEJOR” / Karol G arremete contra una revista por alterar sus fotografías

Miami.- La cantante colombiana Karol G mostró su inconformidad con la revista “GQ” en su edición de abril para México y América Latina.

La razón fue por una fotografía que utilizó en su portada y las de sus interiores, al argumentar que no la representa y que no es así como luce realmente.

La estrella del urbano utilizó su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido, aunque agradeció la oportunidad que le dieron.

Karol G no quiso quedarse callada, pues en muchas ocasiones reiteró que no estaba conforme con las ediciones que le habían hecho a sus fotografías, pues ella tiene claro que la aceptación personal es fundamental en su vida.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó en una primera parte de un extenso texto.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí. Pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, expresó.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí. Es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agregó.

Su mensaje fue celebrado por otras artistas, quienes la apoyaron en el objetivo del amor propio, y del cual son víctimas muchas mujeres. Hasta este 7 de abril la casa editorial no se ha pronunciado al respecto.

Notistarz/Staff / Fotos: IG Karol G