SAKRA GUERRERO / Una unergista con la vista puesta en el Miss Venezuela

San Juan de los Morros.- El nombre de Sakra Guerrero es difícil de olvidar, no solo por la belleza y el ángel que esta joven transmite, sino también por la originalidad de este.

Sakra es estudiante de medicina en la Universidad Rómulo Gallegos en la capital guariqueña. En junio de 2022, durante las ferias de San Juan fue electa como la soberana,desde entonces y por un año, será nuestra reina oficial.

La encontramos durante la realización de un Campeonato de Beisbol Menor en el estadio Pancho Pepe Cróquer de San Juan de los Morros.

Quisimos saber que estaba haciendo una reina en un campo de beisbol. Ante esta interrogante, respondió:“Estamos trabajando en conjunto por una Venezuela que reclama la unión. La unión del deporte, somos unidos por esta pasión y por eso estoy aquí “.

Sakra fue designada como Madrina Honorifica por la Asociación de Beisbol de la entidad llanera. La joven se toma esta labor con mucha seriedad. Asegura que “para cualquiera podría parecer sencillo ser la reina de las Ferias de San Juan, pero no es así. Esto acarrea una gran responsabilidad”.

Entre pasarela y estudios

Sakra nos cuenta que actualmente está dedicada a sus estudios. “Pronto estoy por graduarme en la carrera de medicina. La carrera de mis sueños. Pienso más adelante seguir incursionando en la carrera de la belleza e intentado en otros concursos a nivel regional, nacional y mundial.

La experiencia de las Ferias

Recordamos a Sakra los días en los cuales los sanjuaneros la aplaudieron y la eligieron entre luces y jurados.

“Fue una experiencia magnifica. Una excelente organización y producción, tuvimos una serie de clases de oratoria, modelaje, pasarela , múltiples actividades.

Para Sakra en este concurso “no solo se reflejó la belleza sino la personalidad de la mujer sanjuanera. Yo creo que esto fue lo más bello de esta experiencia”.

Una interrogante que muchos se hacen: El origen de su nombre, a lo que ella nos explica “Sakra viene de sacramento, muchas personas creen que es un abreviatura”.

“Llevo con mucho orgullo el nombre que me dio mi padre, Sakra del Valle. En honor a la Virgen del Valle” reveló esta.

Futura médico

Esta belleza angelical, no es solo cara bonita, también es cerebro. Nos cuenta con orgullo: “Prontamente voy a estar presentando mi trabajo de grado y seguidamente en octubre voy a estar recibiendo mi título”.

La futura médico no se queda solo con un título, va en busca de más preparación: “tengo la meta de poder realizar un postgrado en el área de traumatología y ortopedia y porque no, poder ser consejera en el área nutricional.

La Unerg

Para mí es un gran orgullo ser unergista. Desde que esta casa de estudio me abrió sus puertas me ha entregado conocimiento y la oportunidad de formarme, no solo como profesional sino también como persona”.

Resalta que “la Unerg tiene la facultad no solo de enseñarnos a ser profesionales, sino también a ser grandes seres humanos”.

Planes

Quisimos saber con que sueña esta reina: “Por los momentos tenemos un plan que es la meta más próxima, es el Miss Venezuela”.

Sin embargo advierte que los estudios están primero: “tengo la seguridad de que cuando me desocupe de todos los compromisos académicos voy a asumirlo. Voy a poder complacer a muchas personas que me han estado apoyando, motivándome para que lo haga”.

Mensaje

Le pedimos un mensaje final, en medio de esta situación de la crisis que afecta al país: “Mi mensaje es el optimismo y la unión, a pesar de los tiempos difíciles”.

Redacción: Orlando Medina Bencomo

Fotografía y video: Franklin Medina y Manuel Peña