Sharon Castillo: Una referencia latina para emprendedores del mundo

***Sharon es una joven costarricense que está revolucionando notablemente las redes sociales***

Más de 116.000 seguidores en su cuenta @sharooncastilloo son la mayor prueba de ello. Esta agitación digital no se debe solamente a las fotos de sus viajes que cuentan hasta con más de 5mil “likes”. Sino también por sus experiencias como inversionista y empresaria, motivando a las personas a que crean en los sueños y luchen por ellos.

Sharon Castillo se ha convertido en uno de los más grandes referentes a nivel mundial para la juventud emprendedora. Su compañía conecta productos y servicios a nivel global y sin intermediarios, permitiéndoles a sus aliados generar ingresos desde casa, una característica que lo convierte en la solución ideal ante la imposibilidad de salir de los hogares debido a la crisis de salud que se atraviesa debido a la pandemia.

Una de las razones por las que diariamente llegan centenares de “Mensajes Directos” (DM) a su cuenta de Instagram, queriendo contactarla y saber un poco más de cómo funciona este revolucionario negocio.

Por fortuna, Sharon se siente complacida de responder sus inquietudes porque considera que, si ella pudo lograrlo, muchos más jóvenes también pueden hacerlo. Por eso no duda en guiarlos, asesorarlos y aportarles conocimiento que desarrolla habilidades de negocio.

Desde el año 2015, Sharon Castillo ha viajado a más de 21 países dictando numerosas conferencias en escenarios con los referentes más importantes del mundo del emprendimiento y los negocios digitales, donde su propósito es incentivar a las personas que quieran emprender, no solo como una fuente de recursos económicos, sino también de desarrollo personal.

“Nos metieron en la cabeza que si no vamos a la universidad no seremos nadie en la vida. Yo ni siquiera fui a la universidad”, confesó la empresaria y conferencista costarricense al hacer énfasis que no debemos limitarnos en ningún sentido.

Para el 2022, se proyecta como una líder en la industria de los negocios digitales transformando vidas e impactando cientos y miles de hogares en Latinoamérica y el mundo.

Con su tenacidad y esa actitud segura y arrolladora, no queda ninguna duda de que Sharon Castillo seguirá subiendo como la espuma y su nombre resonará a nivel mundial.