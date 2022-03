TRAS 32 AÑOS DE CARRERA / Daddy Yankee anuncia su retiro de la música

Caracas.- El cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, anunció su retiro de la música, tras 32 años de carrera y haber sido pionero en el género urbano.

Por medio de sus redes sociales publicó un video con la noticia, en la cual aseveró que apagará sus micrófonos y se alejará de los escenarios.

Eso sí, antes, el artista lanzará ‘Legendaddy’, su último disco –y el primero que da a conocer en una década– así como una extensa gira.

‘La última vuelta world tour’ es el nombre que eligió el cantante puertorriqueño para la gira.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo Yankee.

El nuevo y último disco de Daddy Yankee, ‘Legendaddy’, saldrá a la venta el 24 de marzo, cuatro días después del anunció de su retiro.

Con información de Unión Radio