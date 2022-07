ATENCIÓN TAREK WILLIAM SAAB / Productores guariqueños denuncian hostigamiento y abuso policial

Guárico.– Hasta la capital del estado se desplazó un grupo de productores de la población de Cantagallo, municipio Roscio, para denunciar a funcionarios de Poliguarico.

Los mismos aseguran que un comando de policía se habría extralimitado en sus funciones cargando con animales y objetos personales de estos.

Hombres, mujeres y niños, concentrados a las puertas de la Iglesia El Carmen, declararon a los diferentes medios de comunicación que allí se presentaron.

Voceros de esa comunidad informaron que los hechos ocurrieron la noche de este 4 de julio en Cantagallo y San José del Paso.

Ali Graterol, en representación de los afectados denunció que “Funcionarios adscritos a la policía del estado Guárico, irrumpieron de manera agresiva y abrupta en varios predios campesinos”.

Dijo que los azulejos habrían sustraído “ 30 cochinos y 50 sacos de alimentos de uno de los productores».

Graterol explicó que en esta zona reside “un colectivo de pequeños productores agroporcino. Hasta allí llegaron vehículos particulares, radio patrullas y motos con siglas alusivas a la policía del estado. Entre 12 y 15 funcionarios azules».

En relación a el pretexto utilizado para cometer el mencionado abuso, Graterol expone que ellos argumentaron que existía una presunta denuncia de robo en la zona y por eso, «se llevaron lo que les dio la gana”.

Procedimiento ilegal

“El procedimiento, si fuese legal, tendría testigos, pues ellos colocaron seguridad en la entrada y no permitieron que nadie entrara al lugar” indicó este.

Agregó que “Esta personas llegaron sin orden de allanamiento, incluso, cortaron la energía eléctrica y se llevaron un camión. Hay un detenido que ahora lo quieren presentar”.

En cuanto al paradero de lo sustraído, expresaron desconocer el destino de los animales y otros objetos.

“No sabemos donde están esos cochinos. Esos cochinos fueron adquiridos a través de la agropecuaria Goncalvez, aquí están los papeles. Aquí tenemos hasta el control de alimentos y vacunas de cada uno de ellos”.

Ministerio Público conoce el caso

Los afectados acudieron este miércoles 6 al Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a la Victima.

Solicitaron al doctor Tarek William Saab Fiscal General de la República la designación de un fiscal con competencia nacional.

Pidieron que este “se traslade aquí e investigue las aberraciones de violación de derechos humanos que están ocurriendo en la entidad llanera”.

Me robaron

José Castillo propiertario del fundo Mis Nietos, denunció la entrada ilegal a su propiedad. Asegura este que “Los Poliguaricos obligaron a mi hijo a cargar un alimento en un camión. Se llevaron celulares . Se llevaron detenido a mi sobrino».

“Mi hijo les preguntó si tenían orden y ellos dijeron que ellos eran la ley y hacían lo que les daba la gana”.

Castillo es un pequeño productor del sector Galia en Cantagallo. Denuncia que esto viene pasando desde hace tiempo. Relata que los involucrados “andarían haciendo desastre en toda esa zona”.

Destrozaron todo

Por su parte, José Borrego, productor agrporcino de San José del Paso, relató que los poliguaricos llegaron a su casa, a las 9 am. “Rompieron las puertas y me acabaron la casa. Los policías me llevaron las bombonas y hasta los zapatos de mi hijo”.

Describió con dolor en el rostro “Se llevaron hasta los medicamentos y la comida. Se llevaron un cemento que tenia para construir mi casita. Luego se metieron al corral y cargaron 30 cochinos”.

Explicó que poseía factura de la compra de todos los animales, las cuales mostró a los medios de comunicación.

Responsabilizó a ese grupo de funcionarios que ya tienen tiempo haciendo esto, si algo le llegase a pasar.

