Bárbara Martínez Flores: De Altagracia de Orituco a la Vinotinto

El martes 12 de abril, la Vinotinto sub-20 femenina consiguió su segunda victoria del Torneo CONMEBOL. Gracias a un gol de Bárbara Martínez, pudo llegar a siete unidades en el liderato del grupo A.

En un exigente partido, la entrega en la cancha fue determinante para superar a las anfitrionas.

Bárbara Martínez Flores, fue una de las protagonistas del cotejo y anotadora del segundo tanto de la noche para el combinado criollo. Ella destacó el fruto que está dejando cada día de trabajo en Chile y también en módulos previos.

“El partido estuvo un poco fuerte, pero hemos venido trabajando para esto. El cuerpo técnico nos ha dado las herramientas suficientes para afrontar los partidos”, indicó la volante central, oriunda de Altagracia de Orituco estado Guárico.

Vestir actualmente el color Vinotinto tiene mucho significado para la Pola, como la conocen el resto de sus compañeras.

“Representar a mi país es algo maravilloso. He trabajado mucho para esto y todo el equipo también ha trabajado mucho para llegar a esto. Tenemos que seguir luchando por todo lo que queremos y para llegar al Mundial”, dijo la guariqueña.

Un gol especial

Bárbara Martínez Flores disputó este martes su tercer cotejo del Torneo CONMEBOL sub-20 de Chile 2022. Todos como titular, sin embargo, este tuvo un toque especial: movió las redes rivales, ayudando no solo desde lo defensivo, sino también con goles.

Horas más tarde de tan emocionante jugada, que hasta sacó lágrimas de sus ojos, la futbolista de 18 años, describió el momento del gol. “Mi compañera la rozó y yo vi que quedó el rebote, salí a buscarla porque quería hacer el gol”, indicó.

El próximo reto: Argentina

Pese a ir por buen camino, la tarea todavía no está terminada y falta, al menos asegurar un punto en la siguiente jornada frente a Argentina para poder inscribir oficialmente el nombre de Venezuela en la siguiente instancia del Torneo CONMEBOL.

Un constante crecimiento

Aunque actualmente vive un gran momento, la Pola asegura que su “camino en el fútbol ha sido muy difícil”. Esto por diferentes circunstancias por las que ha tenido que pasar. No obstante, los problemas la han motivado a seguir, “a pesar de todas las cosas que me han pasado, me han dado mucha fuerza para seguir luchando por lo que quiero”, destacó.

Martínez Flores nació en Altagracia de Orituco, estado Guárico, el 22 de abril de 2003, siendo su primera experiencia dentro del fútbol con Estudiantes de Guárico. Posteriormente, pasó por Caracas F. C., quedando subcampeona del Torneo Invitacional Femenino (TIF) en 2020, e incluso goleadora del certamen.

Asimismo, durante el 2021, afrontó la Liga FUTVE FEM en San Felipe, donde salió campeona con Yaracuyanos F.C., asistiendo a la Copa Libertadores Femenina.

