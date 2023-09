CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ / “Las primarias van a ser es un bochorno”

Este miércoles en Vladimir a la Carta el politólogo Carlos Raúl Hernández, catalogó a las primarias opositoras como bochornosas, y aseguró que “ en este momento no tengo por quién votar. Unos acusan a otros de alacranes, pero todos son alacranes.Todos están participando en las elecciones.”

“Las primarias son un desastre. Yo creo que esas primarias lo que van a ser es un bochorno, un escándalo” señaló Hernández.

En cuanto a la candidata María Corina Machado, dijo que “ella no puede ser candidata, es como si mañana quiero ser diputado, porque si… un diputado espiritual. No se puede.”

Asimismo dijo que, “hemos visto claramente cuatro momentos que desperdició la oposición porque se le ocurrió que había que abstenerse y bueno, ahí tienen a Maduro.”

“La única dictadura del mundo que financia y maniobra para tener oposición, es esta. Gran parte de la oposición recibe ayuda,” agregó.

Sobre Laidy Gómez dijo que es la única dirigente adeca que levanta entusiasmo en los electores.

También dijo que, “pienso que el viaje de Maduro a China es para rectificación de la economía, sé que los chinos le dijeron a Maduro que lo pueden ayudar pero que tiene que arreglar este desastre.” “Hablan de privatizar o no a PDVSA, la gente no se da cuenta que Pdvsa no existe. PDVSA es un cascarón con tecnología de 30 años de retraso, con 140 mil vagos que cobran ahí,” comentó.

