Caracas.- Este miércoles se definieron los clasificados por los Pool C y D del Clásico Mundial de Béisbol, y ya se sabe quién jugará con quién. Al primero del grupo C le toca enfrentar al segundo de la zona D y el líder del D chocará con el escolta del C.

Venezuela, que a primera hora derrotó a Israel 5-1, terminó la fase de grupos como primero del Pool D, con 4 triunfos y 0 derrotas. En dicha zona, Puerto Rico quedó segundo, con 3 victorias y 1 revés, tras vencer en juego de vida o muerte a República Dominicana, 5-2.

Mientras tanto, México acabó como líder del Grupo C, luego de vencer a Canadá 10-3, en partido que terminó siendo decisivo. Como escolta del conjunto mexicano quedó Estados Unidos, que le ganó 3-2 a Colombia, en un juego que era vital para ambos.

De tal forma que, en cuartos de final se verán las caras México y Puerto Rico, y a Venezuela le toca medirse con Estados Unidos.

El choque que protagonizará el combinado nacional con la selección norteamericana se disputará el sábado 18 de marzo a las 07:00 pm. Ya ambos sabiendo qué, el que gane se enfrentará en semifinales a Cuba, quien derrotó a Australia 4-3 en partido correspondiente a cuartos de final.

