Caracas.- Este domingo 30 de octubre hay jornada de lujo en el hipódromo La Rinconada, ya que se disputará el LXXVI Clásico Simón Bolívar. En total, para la reunión número 44 que se realizará en el óvalo de Coche, están pautadas 10 competencias, todas ellas con su particular importancia.

La semana pasada Gran Maritza Ka, The Queen Nani y Miss Mariadaniela; respondieron, las primeras dos como líneas y la último como “estacazo”. Además, las recomendaciones en general fueron en su mayoría acertadas.

Ahora, para este domingo consideramos que, aunque las carreras están en su mayoría parejas, mejoraremos lo conseguido el fin de semana pasado.

1ra carrera, 1.100 metros: La llamada a triunfar

En las competencias para ejemplares de dos años donde hemos dado alguna recomendación no hemos tenido suerte (hay que aceptarlo). Sin embargo, para esta ocasión, tras el análisis, pensamos que vamos a revertir la mala racha.

La yegua llamada a triunfar abriendo cancha es la N°3 Querida Emma, que será conducida por Cipriano Gil y es entrenada por Radamés Santamaría. Este ejemplar, representada del Stud MM, cuando sea llamada a correr en los metros finales, será “un bólido”, como dice el narrador Jhay Cortez.

2da carrera, 1.100 metros: Primer estacazo

El primer estacazo lo defiende la N°2 Strength Coraima, que irá en las manos del aprendiz Carlos Brito, bajo el entrenamiento de Ezequiel González. Esta yegua en su última, que estaba reapareciendo, hizo extraños en los metros finales y eso le costó la carrera. Esta vez, lo hará mucho mejor, y eso significa ganar de punta a punta la competencia.

3ra carrera, 1.300 metros: Una u otra

El posible planteamiento de carrera favorece mucho a la yegua conducida por el aprendiz Adrián Montes y entrenada por Fernando Parilli Jr, la N°4 Quiboreña. Sin embargo, la N°1 La De Omar cuenta con la monta de Roberth Capriles, quien puede hacer la diferencia al final.

4ta carrera, 1.600 metros: Primera línea

En esta competencia preparatoria para lo que será la Copa Confraternidad, carrera que hace parte de la Serie Hípica del Caribe, una yegua luce mucho. Se trata de la N°7 Sharapova que, aunque tiene fuertes rivales como Avasallante y Srta. Chenoma, pasa por su mejor momento y no fallará.

5ta carrera (1ra válida), 1.100 metros: Segunda línea (superfijo)

La auténtica línea para el juego del 5y6 nacional corre aquí, y no es otro que el N°11 El Trueno, pupilo del Stud MM. Este caballo es superior al resto y va con Capriles, que la semana pasada se cayó con la torre de Templario, esta vez no perderá.

6ta carrera (2da válida), 1.100 metros: Tercera línea

El back to back to back lo completa el N°8 Party Prince, montado por el “duro de pasar” José Gilberto Hernández. Este ejemplar, si no presenta ningún contratiempo en la carrera, va a triunfar de punta a punta.

7ma carrera (3ra válida), 1.100 metros: Superfecta

En esta competencia vamos a indicar la superfecta en orden de preferencia, encabezada por la N°7 Mía Sabatini, la de Fernando Parilli. Luego están, la N°4 La Batalladora, la N°10 Achira Asset y la debutante de José Gregorio Querales, la N°2 Cadiz.

8va carrera (4ta válida), 1.200 metros: Uno para uno

La N°2 Mon Caribbean saldrá en punta o detrás de la velocidad, pero con toda seguridad tras la curva estará liderando y puede mantenerse. Sin embargo, si la pupila de Ramón García Mosquera flaquea, la N°4 Black Beauty estará apretando en los metros finales.

9na carrera (5ta válida), 2.400 metros: Super estacazo

Nuestra etiqueta de “super estacazo” no podía estar ubicada en otra carrera que no sea el Clásico Simón Bolívar, evento principal en La Rinconada. Tras un profundo análisis, consideramos que el ejemplar entrenado por Antonio Bellardi, que será conducido por Jaime Lugo, el N°1 Danierold, será el triunfador.

10ma carrera (6ta válida), 1.300 metros: Cuarta línea

La N°2 Amboise destaca abiertamente, está de turno hace rato, el jinete repite, y en su última, contra tresañeras, se devoraba la pista al final.

Resumen

Líneas

4ta carrera: Sharapova N°7

5ta carrera (1ra válida): El Trueno N°11

6ta carrera (2da válida): Party Prince N°8

10ma carrera (6ta válida): Amboise N°2

Estacazos

2da carrera: Strength Coraima N°2

9na carrera (5ta válida): Danierold N°1

