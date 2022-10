CLAUDIA HERRERA / El Tubazo encontró en pelota  a la Top Model  de Venezuela +VIDEO

San Juan de los Morros.- Claudia Herrera nuestra representante en la 28 edición del Top Model Of The World 2022 celebrado en Egipto, fue entrevistada en exclusiva para El Tubazo Digital.

Para quien aun crea que una reina de belleza es una fría acartonada, está totalmente equivocado. Las cosas han cambiado en los concursos y ahora los niveles de exigencias van más allá de la belleza física.

“Es de hecho cierto, que una reina de de belleza, antes, se tenía, un poco como una figura fría, un poco acartonada. Pero debemos pensar que hemos evolucionado y nuestra sociedad necesita agentes de cambio” así lo expresó la Top Model.

A Claudia la conseguimos en medio de un campo de beisbol, rodeada de niños y adultos que hacían cola para tomarse una foto con ella.

No fue difícil abordarla, jovial y encantadora se mostró receptiva a la entrevista. En medio del campo de beisbol le lanzamos varias líneas y todas las bateó. Si algo tiene esta reina es un dominio perfecto de la entrevista y el manejo de cámaras.

Entre sonrisas, fotos y algo de seriedad se paseaba por la Inauguración de un campeonato federado de la Asociación de Beisbol en Guárico, en el emblemático estadio Pancho Pepe Croquer.

¿ Y qué hace una reina en pelota?

“Es que a nosotras se nos prepara para tener puestos en la sociedad donde podamos apoyar a nuestro entorno. Soy de las que piensan que beisbol y reinados de belleza en nuestro país representa nuestra cultura”.

“Es lo que nos define como venezolanos, pues todos nos sentamos a ver nuestro concursos de belleza y los juegos de beisbol”.

Su sueño

“A mí me encanta ser Miss, de hecho ser Miss en mi país es un sueño que he tenido desde niña. De hecho me he preparado durante muchos años para representar a mi país en el exterior.

Perfil

“No puedes ser una representante de belleza sin ser una embajadora de tu país, donde te pares tu representas a Venezuela, su gentilicio, su cultura, su gente, una reina de belleza se debe a su gente, se debe al pueblo, porque es este quien la ha escogido”.

Su perfil profesional

“De profesión soy Ingeniero en Telecomunicaciones egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo”.

Apureña de nacimiento y guariqueña de corazón

Nuestra Top Model Of The World 2022, Claudia Valentina Herrera Olivares nació en el estado Apure pero fue criada en Guárico. “Crecí aquí, estudie mi primaria y bachillerato en Guarico, orgullosamente guariqueña y actualmente radicada en la ciudad de Caracas”.

Activa

“En estos momentos trabajo en una empresa de telecomunicaciones, llevo de la mano mis tareas como Reina: asistir a eventos, ser jurado en otros concursos de bellezas, así como hoy, que estoy apoyando a las madrinas de las ligas de beisbol”.

Tres perlitas que de su boca salieron

1 “Una reina de belleza nunca debe alejarse del sentir de su país y de la actualidad mundial “

2 “Nosotras somos portavoces de buenas nuevas. Nosotras al llevar una banda tenemos plataformas donde la gente puede vernos y escuchar”.

3 “Nosotras como Reinas podemos dar mensajes positivos, de unión y de esperanza”.

Redacción: Orlando Medina Bencomo /Fotos: Manuel Peña

Video: Franklin Alejandro Medina.