DEJARON EL PELERO / Rectores del CNE vinculados al chavismo renunciaron a sus cargos

Rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentaron la renuncia a sus cargos este miércoles 14 de junio.

Situación que terminó generando un fuerte malestar en algunos actores políticos, dado que aseguran que se fueron sin brindar respuestas a las peticiones que habría hecho la Comisión Nacional de Primaria. Todo ello de cara a los comicios de la oposición que se realizarán el próximo 22 de octubre.

A través de un comunicado que presentó la Asamblea Nacional se dio a conocer la información.

La renuncia a sus cargos de la junta directiva del CNE fue aceptada, razón por la cual se abrirán las postulaciones para lo que será un nuevo comité electoral que sustituirá los anteriores.

“Aceptación de la renuncia de los Rectores Principales y Suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución«, se lee en el oficio.

De la misma manera el periodista Eugenio Martínez, especialista en temas políticos y elecciones, precisó que «renunciaron todos los rectores principales y suplentes vinculados al oficialismo«. Sostuvo además que los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez, se mantienen en sus puestos.

La renuncia de los rectores del CNE se produce dos semanas después de que la Comisión Nacional de Primarias anunciara que solicitaría la asistencia técnica del CNE para este proceso electoral.

Designan comisión

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Comisión que definirá el Comité de Postulación para la elección de la nueva rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la renuncia de los rectores principales y suplentes.

“Debe salir de manera urgente la conformación de un nuevo CNE como está establecido en la ley y la Constitución. No podemos permitir que algún tipo de evento adverso atente contra una responsabilidad fundamental que esta AN tiene”, indicó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

La decisión fue tomada en la sesión del día de hoy del Parlamento y propuesta por Rodríguez, quien indicó que la Comisión estará integrada por los 11 diputados:

Giuseppe Alessandrello José Villarroel García José Gregorio Correa Cilia Flores Desiré Santos Amaral Luis Augusto Romero Nosliw Rodríguez Didalco Bolívar Miguel Salazar Rodríguez Gloria Castillo de Durán Ricardo Sánchez

Asimismo, el presidente de la Asamblea calificó la renuncia de los rectores suplentes y principales como un hecho “sin precedente” y aseguró que se trata de una “decisión muy dura”, la cual “facilita el “proceso de estabilidad del país”.

Rodríguez, enfatizó que se elegirán los 5 rectores del CNE y los 10 suplentes, sin embargo, Roberto Picón y Enrique Márquez, no han dimitido a sus cargos.

Al inicio de la sesión del jueves, el diputado Francisco Ameliach, presentó la Aceptación de renuncia de los Rectores del CNE por parte de la AN y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones .

“Debe salir urgente la nueva conformación del CNE de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos electorales”, destacó.

Fuente: analítica.com / El Universal