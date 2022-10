Entrevista a Nicolas Mangieri / “Todos tenemos un animal político por dentro”

Nicolas Mangieri nació en La Guaira por casualidad. Sus padres vivían en la capital guariqueña y en medio de un paseo playero lo “largaron” con la ayuda de una partera.

Como en una novela de Gabriel García Márquez, la partera lo trajo al mundo y luego de cortar el cordón umbilical lo pesaron en una balanza de una bodega. En medio del ajetreo y nerviosismo, el pulpero dijo que el niño había pesado 6 kilos.

Así vino al mundo de la mano de la sabiduría popular. Años después, su madre le revelaría que había nacido enmantillado. En medio de la entrevista asegura que aún conserva la mantilla.

La escuela Andrés Bello y Brasil lo recibieron en primaria. Luego iría a los liceos Torrealba y Roscio. Sin perder tiempo alzó vuelo a Caracas, allí cursaría estudios de derecho en la Universidad Santa María, además de postgrado, doctorados y maestrías.

Hoy al frente de una Universidad Privada y varias empresas, Nicolás Mangieri, casado y con cuatro hijos, nos recibe en su residencia de San Juan de los Morros.

El tema del momento, el tema económico ¿se acomodó Venezuela?

Bueno Venezuela es un país que aguanta palo. Y lo hemos demostrado. Hemos tenido una mejoría muy liliputiense, sin embargo, no es suficiente y merece mucho más.

¿Hacia dónde vamos?

Creo que el desgano que tiene la gente hacia los políticos es evidente. De más está decir que las últimas encuestas muestran que el venezolano tiene un 80% de rechazo en contra de los políticos, cosa que a mí no me agrada.

Los partidos políticos y los políticos son la base fundamental de la democracia y hay que hacer un gran esfuerzo para rescatar esa credibilidad.

¿Qué es lo que nos hace falta para que llegue la reactivación económica?

Hace falta ponerlo en marcha, hay anuncios, por cierto algunos son extraordinarios, todo anuncio que favorece al país a mi me alegra, pero hay que llevarlos a que sean reales.

Todos coinciden en que se necesita una inversión extranjera, pero esta pareciera tener una alcabala que no la deja llegar

No hay nada más cobarde que un dólar, como dicen, la confianza es lo que genera que esa inversión extranjera entre e incluso la nacional, se haga efectiva.

El tema de las sanciones es recurrente y algunos las han minimizado, ¿de verdad las sanciones nos han afectado desde el punto de vista económico?

Sin duda alguna, claro. Sin duda alguna que sí, yo no estoy de acuerdo, yo creo que los problemas de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Ni sanciones ni cualquier otro tipo de multa debería aplicarse a ningún país.

A nosotros nos ha hecho mucho daño la confrontación hay que ir en búsqueda de la conciliación, pues a la final todos somos venezolanos, todos sufrimos.

Usted es empresario, ¿por qué seguir apostando en medio de esta situación, algunos se rindieron y se fueron?

Tal vez yo sea un poquito más audaz, o tal vez tenga un poquito más de fe en mi país. Más valor y más principios que de una u otra manera me llevan a quedarme aquí haciendo algo por mi país, pero profundamente regionalista, me encanta hacerlo desde mi estado.

Su terruño

Vayamos al estado Guárico, un estado con mucho potencial, ¿que es lo falta para que arranque?

Creo que debe existir una gran integración entre en el gobierno nacional, los regionales y municipales con ese productor agropecuario, con ese empresario para que el gobierno sea interlocutor.

No para regalar insumos, sino para que sea un interlocutor entre las necesidades que tiene el productor y el vendedor.

¿Por muy rico que sea un país pudiera obviar la inversión privada?

Sin duda alguna que no, la inversión privada es el aporte al Producto Interno Bruto de cualquier país. Es mucho mayor que la inversión interna de cualquier país.

Nicolás Mangieri le habla al Guárico, al país de unidad entre alcalde y gobernadores, entre y gobierno y sector privado ¿en este momento tenemos eso?

No, fíjate que no y eso me preocupa muchísimo, veo una disputa, veo choque, veo que no hay esa integración entre los gobiernos locales, regionales e inclusive nacional.

Creo que aquí necesitamos trabajar todos cohesionados, ya la campaña electoral terminó, ya es tan legítimo un alcalde como lo es un gobernador.

Creo que los 15 municipios independientemente del color político que tenga cada alcalde, deberían trabajar integrado con el gobernador, y el gobernador, por supuesto, ir de la mano con estos quince alcaldes, y trabajar de la mano con el gobierno nacional y facilitar todos esos recursos que se necesitan.

Sabemos que usted se reúne con mucha gente ¿usted se reúne con el gobierno?

Yo me reúno con todo el que tenga que reunirme por el bien de mi estado, no tengo ningún inconveniente con eso, creo que hay gente buena y mala de un lado y de otro, eso no me compromete.

¿Por qué somos tan malos para dialogar?

Bueno no es mi caso, en mi caso siempre hago lo posible por llevar al diálogo y casi siempre lo consigo, muy poco fallo y cuando fallo es porque el otro no tiene la menor intención del diálogo.

¿ El tema político, que tanto espacio ocupa en la vida de Nicolás Mangieri?

Yo creo que todos tenemos un animal político por dentro, unos lo tienen domesticado y otros silvestre, en mi caso es un animal silvestre pero sin duda alguna que la política forma parte de la vida diaria de todos nosotros.

En este caso siempre he puesto de mi parte para que la política y el empresariado vayan de la mano. Creo que todos deberíamos formar parte de los intereses del estado.

¿Nicolas Mangieri tiene aspiraciones políticas?

Todos en la vida tenemos aspiraciones, algunos tienen ambiciones. La ambición no es buena porque no tiene límites.

Las aspiraciones son necesarias. Indiscutiblemente que a todos nos gustaría trabajar por nuestro estado y por nuestro país.

¿Cómo es que llega gente se monta a caballo, se ponen sombrero, se lanzan de paracaídas, abrazan viejitas y no ganan? ¿Cómo debe ser el político para convencer a la gente?

Autóctono, tú tienes que ser tú. La política ha cambiado y ese elector también cambió con la política. Ya el elector sabe y aprendió muchísimo. Debes actuar con naturalidad, como tú eres.

Pero en el marketing político, a veces le dicen al político que haga ciertas cosas aunque no le guste

Yo creo que eso fracaso, completamente.

¿Nicolas Mangieri Siempre está en el rumor y en el comentario: porque su nombre siempre sale?

Porque siempre ha estado el nombre de Nicolás Mangieri. Sin duda alguna que lo que más me motiva e impulsa son los más de 900 mil guariqueños que de una u otra manera están padeciendo de la inmensa deuda social.

¿Por qué fracasamos tanto en política?

Yo creo que es una suma de muchos factores, la falta de compromiso, la desconexión, la falta de gerencia y entender que el poder por el poder, no es lo que se necesita.

Hablando de Guárico que es lo que nos interesa: ¿cómo impulsar este estado?

Lo que se necesita en primer término es voluntad, se necesita capacidad para unificar, se necesita gerencia. Se necesita que todos estos factores vayan cohesionados y juntos.

Una palabra de aliento en este momento tan difícil

La esperanza, la fe, la confianza. Hay que rescatarla, hay que creer de nuevo. Se ha perdido todo eso. Si haces un análisis sobre eso, se ha perdido con razón, el engaño, la politiquería. Hace falta sensatez y la verdad.

Hay estados que son referencia ¿qué tanta referencia es Guárico? ¿Qué tanto suena más allá de los límites?

No como a mí me gustaría que sonara. Porque la verdad que ni siquiera en Caracas, en la capital, se acuerdan de Guárico. Creo que hace falta tener una caja de resonancia mayor.

Seria extraordinario cambiar ese paradigma de ciudad penitenciaria a ciudad universitaria. San Juan de los Morros pudiera convertirse en el Boston de Venezuela.

Texto: Orlando Medina Bencomo

Fotos y video: Franklin Alejandro Medina.