GOBIERNO VIRTUAL / Tres mujeres desde el exterior presidirán la paralela Asamblea Nacional opositora

Tres mujeres residenciadas en España, Estados Unidos y Colombia presidirán la Asamblea Nacional (AN), paralela opositora, electa en 2015, cuyo quinquenio finalizó en 2021 pero que aún sigue sesionando en desconocimiento del actual poder legislativo.

Dinorah Figuera, médico cirujano del partido Primero Justicia (PJ), sustituye a Juan Guaidó.

Guaidó presidía el llamado “gobierno interino”, este fue eliminado el pasado 30 de diciembre por las principales organizaciones que integran el bloque de la Plataforma Unitaria.

Figuera es sobreviviente de cáncer de leucemia en 2006, relató la nueva presidenta de la AN opositora.

En la primera vicepresidencia fue designada Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo (UNT), residenciada en Estados Unidos, y en la segunda vicepresidencia, la dirigente sindical Auristela Vásquez, del partido Acción Democrática (AD), asilada en Colombia.

Propuestas por AD

El “diputado” José Trujillo, AD ( de Ramosd Allup) jefe de la fracción parlamentaria de la PU, postuló a las tres damas para presidir la junta directiva de la AN.

Partido de Guaidó criticó decisión

Sonia Medina, en representación de la fracción parlamentaria del partido Voluntad Popular (VP), salvó su voto al tiempo que cuestionó la designación de Auristela Vásquez en la segunda vicepresidencia, al observar que es suplente del diputado Jorge Millán, de quien dijo no ha renunciado a su investidura parlamentaria.

Tales observaciones fueron rechazadas posteriormente por Figuera, quien aclaró que las leyes del país ni el reglamento interior y de debates de la AN impiden que un diputado suplente asuma la directiva del parlamento.

En el cargo de secretario general de la cámara legislativa fue ratificado José Figueredo y como subsecretario Luis Busto.

La AN 2015 se instaló, en desconocimiento del actual parlamento electo en diciembre de 2020, de mayoría oficialista, por considerarlo inconstitucional.

Elección por Zoom

La instalación fue convocada para las 10:00 am, en medio de un fuerte hermetismo, tras la eliminación del llamado “gobierno interino”, el pasado 30 de diciembre, que presidía Juan Guaidó, líder opositor del partido Voluntad Popular.

La sesión se inició una hora y media después vía Zoom, desde algún lugar desconocido, en cuya transmisión digital se mostraba un podio identificado con el escudo nacional y como fondo del escenario fueron dispuestas varias banderas de Venezuela.

La instalación de la AN virtual fue presidida por el exdiputado Guaidó quien en su intervención como “presidente saliente” pidió a los partidos de la Plataforma Unitaria “volver a las reglas de juego” establecidas en la constitución venezolana.

Asamblea en conflicto

Durante su intervención, Dinorah Figuera, desde España dijo que para ella no es fácil presidir una AN en conflicto pero que tal situación no la amilana.

Figuera agradeció el apoyo internacional para con la AN de 2015 y en la protección de los activos.

