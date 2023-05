HE ALLÍ EL DILEMA / ¿Consumir o no consumir gluten?

San Juan de los Morros.– Para la nutricionista Yaritza Valdez, la mayoría de las personas pueden consumir gluten.

“Si usted no necesita evitarlo, entonces puede escoger entre una gama más amplia de alimentos, a fin de tener una alimentación balanceada. Sin embargo, el gluten está prohibido para algunas personas que presentan intolerancia a esta proteína, en especial la enfermedad celiaquía”, explicó esta.

Al respecto, Valdez, dijo en el programa radial “La Salud Primero” por CantaGuárico 91.3FM que muchas personas han decidido, en los últimos tiempos hacer una dieta baja o libre de gluten, pensando en mejorar su salud de algún modo2.

Recalcó que “incluso, se ha promovido una imagen de “vida sana” asociada a no comer harinas u otros alimentos con gluten.

Sin embargo, agregó que estas personas creen estar evitando problemas de salud futuros o creen hacer una dieta más sana que quienes sí comen alimentos con gluten.

“En sí, no es ni bueno ni malo, en casi todos los casos no causa ningún problema. Pero, como ya mencionamos, hay personas intolerantes a las que les produce una reacción adversa. Estas personas no deben consumir gluten en sus comidas, ya que es posible que tengan una enfermedad celíaca, una alergia o sensibilidad al gluten no celíaca, son tres complicaciones diferentes que puede ocasionar el consumo de gluten. Todas con distintos procesos en cuanto a síntomas y consecuencias. Pero, si no se tiene ninguno de estos problemas, no hay por qué dejar de consumirlo.”, indicó la especialista guariqueña en nutrición.

El gluten aporta al organismo una proteína unida a uno o varios glúcidos (azúcares), simples o compuestos.

La palabra gluten proviene del latín y significa «cola, goma o materia viscosa de origen orgánico.

En resumen, es el gluten el encargado de aportar elasticidad y extensibilidad a las masas de harina, consiguiendo así esa consistencia esponjosa y maleable gracias a sus propiedades visco elásticas permitiendo el estirado sin desgarrarse.

La intolerancia que manifiestan algunas personas a estas proteínas, provoca una enfermedad llamada celiaquía, cuyos síntomas te contamos a continuación.

Aprovechó la oportunidad para recomendar el consumo de agua en las personas, “deben pensar y tomar más agua, no me estoy refiriendo a otro producto, exhortamos al consumo de agua, se habla de ocho vasos de agua diarios, porque no ayuda al óptimo funcionamiento metabólicos”.

Por Freddy Rodríguez / Prensa MPPS-Guárico