Iván José lanzó su tema llanero «Que en paz descansen» 

“El tema ‘Que en paz descansen’ recuerda y saluda los amores posibles, que llegaron a un hombre a lo largo de su vida amorosa.

Ya desde la edad avanzada, este hombre en su canto llanero reza por ella, la que lo engañó, la que lo despreció”. Señaló Iván José Rodríguez Díaz, quien ya lanzó este pasaje criollo, primer promocional del año.

Este ha desarrollado letras que otros intérpretes le han pedido, tales son los casos de Rincón Morales, Natty y su Orquesta y Un Solo Pueblo.

De los llaneros, Tito Ramón, Armando Martínez, Cristina Maica (De moda que sí), Teo Galíndez (Blanco y negro), Rummy Olivo (Verano), Yajaira Olivo (La yunta).

También Luis Silva (Con ella no, Como quisiera olvidarte, La yunta), Rafael Castillo (Me gusta, Tengo con qúe), Tito Rodríguez (El inmigrante): “Todos me han hecho el honor de grabarlo y lo agradezco”.

Como dato curioso, el ser cantautor al principio surgió por obligación para luego transformarse en una pasión: «Una vez que queriendo grabar y buscar el apoyo en autores de la época, estos me negaron los temas, bajo el argumento de que ellos no apostaban sus letras en cantantes nuevos y sin proyección.

Ese obstáculo fue para mí el incentivo principal: el vencer la mezquindad ajena y atreverme a expresar y darle rienda suelta a mi imaginación, en pos de las musa.

Hoy por hoy y desde hace tiempo escribo por inspiración o por anécdotas. Y así terminé haciéndome cantautor».

«Que en paz descansen» se une a otras piezas previas (Amarraditos, Más temprano que tarde, Será mejor que te olvide y Tempranito), que forman parte de un CD en construcción titulado «Iván José. Marcando tendencia», bajo el sello Korta Récord. Todas están disponibles en diversas plataformas.