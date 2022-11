LA ENCERRONA / Carlos Ocariz: No se puede gobernar fingiendo demencia

Carlos Eduardo de Jesús Ocariz Guerra, mejor conocido como Carlos Ocariz, estuvo en “La Encerrona” entrevistado por los periodistas Orlando Medina (El Tubazo Digital) y Víctor Hugo Donaire ( Oyes 89.7 FM).

Ocariz visitó la capital sanjuanera el pasado miércoles y el equipo de producción de “La Encerrona” lo contactó para realizar la entrevista.

El dirigente de Primero Justicia nació en Caracas el primero de mayo de 1971, fue alcalde, candidato a gobernador y ahora aspira ser presidente.

¿Quién te metió esas ideas en la cabeza, por qué un joven en vez de andar en otras cosas, anda en política?

Eso me pregunta mi mamá siempre, en mi familia no hay políticos, es como una pasión como innata. Siempre me movió el tema político. Mi papá de Táchira es economista y mi mama de Cumaná es docente. Yo nunca tuve duda, siempre supe que iba a estar en la política.

Víctor Hugo Donaire preguntó al principio de la entrevista sobre el presunto financiamiento de Primero Justicia en sus orígenes, con recursos del estado.

“Primero justicia antes era una ONG, que trabajaba el tema de la justicia. Ese cuento de la mamá de Leopoldo yo nunca supe de eso. Lo que sí propusimos fue transformar la ONG en un partido político, alguna gente no quiso. Algunos se quedaron en la ONG y así fue como construimos Primero Justicia”.

¿Podrías asesorar algunos alcaldes que se la pasan llorando por falta de recursos?

El gobernar es un ejercicio de creatividad, no es mejor gobernante el que tiene mucha plata, es buen gobernante el que con poca plata hace mucho. Hay que ser creativo.

Eres tauro y a los de ese signo no les gusta los dramas

Sí es verdad

¿Y entonces por qué haces política si la política es un drama?

Bueno a mí lo que no me gustan son las novelas de lloraderas, no he sido novelero.

Fuiste candidato el 21 de noviembre y renunciaste

Bueno eso pasó en varias partes, aquí en Guárico hubo división. Yo pido perdón públicamente por los errores que hemos cometido. Ahora, debe haber un solo grupo sin que cataloguemos a los demás, yo propuse primarias en todos los niveles. Ojala que estas primarias dejen participar a todo el mundo.

Por qué se perdió la gobernación de Miranda

Eso comenzó cuando no se aceptó hacer primarias, pues eso haría que los candidatos tuviesen legitimidad de origen. A pesar de estar adelante yo di un paso al costado. Con tres candidatos era imposible ganar. La política está por encima de uno. Yo no voy a ser instrumento para dividir.

¿No es contradictorio que PJ tenga actualmente tres candidatos para las primarias?

La idea es ir a las primarias con un solo candidato.

¿Qué hacer ante esta realidad, tú crees que la gente quede convencida con tu discurso?

Hay un gran rechazo hacia los políticos y nosotros tenemos que entenderlo. No se puede gobernar fingiendo demencia, tenemos que aceptarlo y entenderlo, pedir disculpas.

¿Si tuvieras una varita mágica a quien desaparecerías?

Si hablas de Maduro a mi me gustaría ganarle, no desaparecerlo.

¿Primarias?

Yo creo que es positivo lo que está pasando, yo creo que hay un buen comienzo. Yo creo que las primarias deben ser abiertas.

Candidato unitario va a haber, candidato único no, pues no podremos evitar que Maduro meta algunos candidatos.

¿Qué pasa si adelantan las elecciones?

Bueno, yo he dicho que debemos tener un plan B, si adelantan las elecciones debemos adelantar las primarias.

¿Le temes más al enemigo interno o externo?

No, yo le temo más a la apatía. La esperanza es suya no la hipoteque, la apatía es hacerle un favor a Maduro.

¿Ustedes creen poder ganarle a Maduro?

Yo creo que tenemos que conectar con la gente, llegarle al corazón, es un tema de contenido para poder llegarle al más desesperanzado.

Tu dijiste: ¿no se puede hacer política fingiendo demencia: explicame esa frase, porque mucha gente pensó que era con ellos?

No me referí a una persona en particular, me refería a nosotros mismos en la oposición. Nosotros no podemos seguir actuando como si la gente nos va a apoyar automáticamente. La gente nos va a apoyar si tenemos propuestas.

Ping pong

¿Un error del que se arrepienta?

Un error político el no haber ido a primarias el año pasado

¿Qué necesita la oposición?

Yo creo que mensaje, la unidad es importante, pero el mensaje es más importante.

¿Un chavista que sea tu amigo?

Varios, en Petare tengo amigos chavistas. En el amor no hay cédula y en la amistad no hay colores.

¿Un consejo para los alcaldes que se la pasan llorando?

Creatividad, el gobernar es el ejercicio de la creatividad, la democracia directa es creatividad e irreverencia.

¿A quien admira de los viejos?

Le tengo mucho cariño y respeto a Ramón Guillermo Aveledo.

¿Julio Borges cuando viene?

Julio está en España, hay una persecución contra él.

La pregunta impertinente

¿Estuviste casado con una Miss, como hiciste para levantarla, si a los políticos nadie les cree, pues tienen fama de embustero?

Bueno no estuvimos casados, vivimos 10 años

¡Ah pero esos es pecado, fornicar sin estar casado!

(Entre risas responde) Tuvimos una relación muy larga, muy bonita, quiero mucho a su familia y quedo un cariño después de muchos años. Tengo la mejor relación con la mamá de mis otros hijos.

Los innombrables

La Encerrona tiene una sección llamada “Los innombrables”, ya sea porque son personas muy opuestas o muy cercanas?

Juan pablo Guanipa: Pana

Nicolás Maduro: Incapaz, incapaz de gobernar bien.

Enrique Capriles: Alto pana

Diosdado Cabello: Chismoso

Enrique Mendoza: Un maestro, me enseñó muchas cosas.

María corina Machado: Tiene convicciones, no comparto muchas de ellas

Monómeros: Corrupción, desastre.

Despedida

“Estamos recorriendo al país, creo profundamente en Venezuela, siempre con la esperanza de que Venezuela va a cambiar y de que nosotros tenemos que ser los responsables de esos cambios”.

Ramón Figuera / El Tubazo Digital