LA GENTE SE PREGUNTA / ¿Hay o no hay Ferias en San Juan de los Morros?

Guárico.- Cada 24 de junio se celebra el Día de San Juan, santo patrono de la capital guariqueña. En este contexto se realizan las tradicionales Ferias.

Dichas fiestas son potestad de las alcaldías e históricamente, siempre se han realizado con apoyo de los gobiernos regionales.

Una nube de duda ronda la localidad de San Juan de los Morros, en relación al futuro de las Ferias.

Este lunes la alcaldesa de Roscio, informó durante un programa televisivo que no iba a realizar las Ferias, pues no tenía recursos para eso.

Ante este panorama aun no existe un pronunciamiento oficial del gobernador del estado José Vásquez sobre este anuncio de la alcaldesa de Roscio.

El equipo de El Tubazo Digital tocó puertas y realizó llamadas para conocer la postura del ejecutivo regional en relación al tema de las Ferias.

Fue así como se nos informó que el vocero y representante del Gobierno Regional para este caso era Cesar Gómez. A él lo abordamos la tarde de este martes.

¿Esta semana se conoció el anuncio desde la alcaldía de Roscio. Esta gestión asegura que no hará las ferias pues no cuenta con recursos?

Nosotros primero que nada queremos dejar en cuenta que la organización de las Ferias es competencia de las alcaldías.

Nosotros por instrucciones del gobernador José Vásquez, desde hace más de un mes, comenzamos un proceso de reuniones, en materia organizativa de las ferias.

Esto lo hemos venido haciendo, no solo en el municipio Roscio, sino también, en los municipios donde los alcaldes y alcaldesas lo han planteado.

¿Es decir, usted me está diciendo que la gobernación y la alcaldía se vienen reuniendo desde hace tiempo para abordar el tema de las ferias?

Tal cual, la alcaldesa de Roscio comisionó a su secretario de despacho Anderson Tovar y la directora de protocolo Alejandra Barón.

¿Exactamente que funciones cumplían los emisarios de la alcaldesa?

Ellos se reunieron varias veces con los designados por el ejecutivo regional para ir avanzando en lo que era el tema organizativo de las Ferias de San Juan.

¿Y allí hubo acuerdos o compromisos?

Claro, allí desarrollamos nosotros cinco reuniones donde plasmamos un cronograma.

¿El tema del espacio para desarrollar las Ferias es una incógnita. Desde la alcaldía se ha dicho en otras ocasiones que se le han negado algunos espacios para sus actividades?

Sobre ese tema, en primera estancia se nos solicitó la Villa Olímpica, nosotros accedimos a que se realizaran las Ferias en ese lugar. Eso fue aprobado.

¿Es decir que se había definido el espacio?

Nosotros avanzamos en un cronograma organizativo que lo llevaba en primera instancia la alcaldía, y que nosotros apoyamos. Te puedo decir que el gobernador ha venido avanzando en el apoyo de todas las ferias que han solicitado apoyo.

¿Y entonces que sucedió?

Lamentamos profundamente que después de la quinta reunión la comisión de la alcaldía se levantó de las conversaciones y dijo que no iba a participar y que no iba a hacer las Ferias de San Juan.

¿Pueden dar fe de esas reuniones?

Claro, en estas incluso participaron varios funcionarios. Las reuniones se realizaron con autoridades, tanto del estado como de la alcaldía.

En ellas estuvo el secretario general de gobierno Roger Cordero Lara, el presidente de Fundaculgua Elias Zurita.

¿Es decir que había un programa adelantado que no vamos a conocer?

Allí acordamos ir revisando día por día los eventos que íbamos a realizar, pero además de eso, acordamos las actividades que iniciarían a partir de una fecha establecida por la alcaldía.

¿Pero la alcaldesa ha repetido que no tiene dinero para hacer las Ferias?

Pero es que allí no acordamos en lo absoluto el tema económico, sino el tema organizativo.

Por eso nos llama muchísimo la atención el tema de que, la alcaldesa y su equipo se hayan levantado de la mesa colocando como excusa el tema económico.

El no tener recurso para realizar las ferias no era parte de la discusión, eso no se había abordado.

¿Así se ha manejado en otros municipios?

En todos los municipios del estado las ferias las organiza el alcalde o alcaldesa. En muchos de estos municipios, los alcaldes han planteado conversar y el gobernador apoya. Incluso en municipios como Zaraza, en donde el alcalde no fue electo por el Psuv, allí apoyamos. Roscio tenía la misma condición.

¿Pudiera describir exactamente qué se trató en las reuniones realizadas con los representantes enviados por la alcaldesa de Roscio?

En la primera reunión se tuvo toda la disposición, de las aéreas acordadas

En la segunda reunión se acordó el tema de los días que se iban a tener las Ferias.

En la tercera reunión se acordaron los artistas que iban a estar.

En la cuarta reunión acordamos los miembros del comité y los subcomités en materia organizativa de las ferias.

En la quinta reunión nos llevamos la sorpresa de que se levantaron de la mesa los designados por la alcaldía de Roscio.

¿En estas reuniones se había argumentado algún malestar o inconformidad de parte de la representación municipal?

No, es más, en la última reunión el secretario de despacho Anderson Tovar mantuvo la posición de continuar en las Ferias, incluso, ese día debatimos el logo de las ferias, ellos nos lo presentaron, estuvieron de acuerdo con el logo y nosotros también.

Por eso nos llama la atención que a pocos días, la alcaldesa en su programa manifieste que no va a hacer las Ferias.

¿A qué cree que se deba el retiro de la delegación municipal?

Nosotros no sabemos a que se pueda deber el retiro, sin embargo, lamentamos profundamente que la comisión de la alcaldía, y que la alcaldesa, que tiene la primera responsabilidad de organizar las ferias, y mantener las tradiciones, decida de un día para otro levantarse de la mesa y decirle a sus seguidores, que no va a ser las Ferias.

Es necesario asumir las responsabilidades, y la primera responsabilidad la tiene la alcaldía como tal.

¿Es decir que todos los acuerdos se caen? ¿Hay o no hay Ferias en San Juan de los Morros?

Estamos en un proceso de evaluación. Porque se ha creado un vacío producto de esa actitud del gobierno municipal a quien le corresponde realizar las ferias y prácticamente está dejando sin tradición al pueblo.

Esperamos en los próximos días que el gobernador se pronuncie para ver que vamos a hacer con lo que respecta a las ferias a San Juan. El Gobernador está evaluando para en los próximos días hacer un pronunciamiento.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital