Leonardo Cappare estará con Llaneros de Guárico

Leonardo Cappare se unió a la organización Llaneros de Guárico, para reforzar al equipo con sus conocimientos desde dentro y fuera de la cancha.

Cappare comentó sentirse a gusto con su nueva incorporación. “Me siento bastante contento con la llegada a este equipo. Tengo muchos compañeros y amigos aquí, le doy gracias a la gerencia porque las cosas se dieron”

El triplero de Venezuela, dejó saber su disposición con el equipo y sus compañeros para aportar con su experiencia.

Considera que podrán obtener resultados favorables en la primera fase. “Nuestra primera meta trazada es, pasar a la primera fase, son pocos juegos y daremos el máximo para poder clasificar. No hay otra opción sino ganar”.

Además comentó que el conjunto de Llaneros se encuentra alegré, con los ánimos muy bien y unidos.

En relación a sus condiciones físicas, “me he venido preparando físicamente. He estado activo y realmente me siento bastante bien” manifestó el Alero, Leonardo Cappare.

SLB 2021

El equipo de Llaneros de Guárico hará su debut está temporada el 03 de abril en el tabloncillo del Parque Miranda. Es de recordar que tendrán acción en el Grupo A, junto a sus similares: Spartans DC, Diablos de Miranda, Gladiadores de Anzoátegui, Bucaneros de la Guaira, Broncos de Caracas, Brillantes de Maracaibo, Cocodrilos de Caracas y Héroes de Falcón.

Prensa Llaneros de Guárico / Redacción y Fotos: Oriana García