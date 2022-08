LO DIJO MADURO / Estos son los gobernantes con más  contacto con el presidente +VIDEO

Caracas.- Durante una transmisión televisiva este viernes 5, el presidente Nicolás Maduro se refirió a los gobernantes que más le informan.

El presidente se encontraba en el estanque El Calvario en la capital del país. Desde allí abordó temas como agua y salud, entre otros.

Maduro realizó un balance del llamado “ Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud”.

El presidente fue seguido por todos los gobernadores del país a través de videoconferencia.

Durante un contacto realizado con el gobernador de Lara Adolfo Pereira, el presidente señaló que había tres gobernantes “modelos”.

“Yo tengo que decirlo Adolfo Pereira y José Vásquez son los dos gobernadores modelos. Que me consultan, me proponen y me hacen alerta todos los días”.

De esta manera Maduro destacó el aspecto comunicacional que mantenían Adolfo Pereira (Gobernador de Lara) y José Manuel Vásquez (Guárico). Posteriormente agregó en su discurso a Nahúm Fernández (Jefe de Gobierno del Distrito Capital).

Reveló que “Todos los demás me informan de vez en cuando, pero Adolfo Pereira, José Vásquez y Nahúm Fernández me mantienen infamado todos los días”.

Recalcó que “a veces varias veces al día. Me mantienen informados por una vía segura, pido un aplauso. Pueblo, reconócelos”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital