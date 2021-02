LOS TUBAZOS DEL DOMINGO / Alcaldes prepárense: Soplan vientos fuertes

El presidente Nicolás Maduro soltó la perlita esta semana: “Comparto la propuesta de hacer elecciones unificadas para alcaldes y gobernadores”.

Conociendo como se mueve la política en el país, ese mensaje se entendió como una decisión tomada. Aun cuando el presidente haya agregado que esa decisión al final, estaba en manos del CNE y la Asamblea Nacional.

Carrera electoral

En pocos días estaremos cerrando el primer trimestre de 2021. La carrera electoral comenzó.

Una elección de gobernadores significa campaña en 23 estados, con 23 candidatos por cada tolda o alianza. Si agregamos las alcaldías, estamos hablando de 335 espacios locales.

Pensando

La idea puso a pensar a los opositores y chavistas. Sobre todo, el tema de las elecciones de alcaldes y alcaldesas. Esta es una de las oportunidades de ocupar espacios que están más cerca del llamado pueblo.

Oposición

Desde la oposición se escuchan voces y se mueven fichas. El sector que se abstuvo revisa la posibilidad de participar.

Los partidos que participaron para la elección de la Asamblea Nacional el pasado diciembre, ya se pronunciaron.

Los que se abstuvieron y no aceptan a las nuevas autoridades como en el caso de AD, estudian que opciones tienen.

Del lado chavista la llamada Alternativa Popular, se prepara con militantes del PPT, Tupamaros, UPV, y un PCV cada vez mas distanciado de lo que muchos denominan el “madurismo”.

El Gobierno

Mientras el Psuv, es como un panal de abeja, con mucha gente aun, en constante movimiento. Con los recursos necesarios y listos para la contienda electoral, lo cual no es garantía de triunfo.

Acuerdos

En Guárico los sectores de oposición suscribieron una alianza y un documento. Esto ocurrió antes de que se asomara la propuesta de incluir las elecciones de alcaldes.

La oposición maneja la propuesta de un relanzamiento de la Mesa de la Unidad Democrática o de una organización similar. Una alianza nacional daría más fuerza a las candidaturas locales.

Liderazgo

Algunos nombres reconocidos, como Capriles o Henry Falcón, pudieran encabezar la contienda en bloque, junto a los candidatos a alcaldes.

Opositores creen que pueden recuperar espacios en donde el chavismo no ha rendido satisfactoriamente como: Lara, Miranda, Aragua, Vargas, entre otros.

Existe coincidencias en respetar los espacios obtenidos por los cuatro gobernadores de oposición: Laidy Gómez del Táchira; Alfredo Díaz de Nueva Esparta; Ramón Guevara en Mérida; y Antonio Barreto Sira en Anzoátegui.

Realidad

El Psuv sabe que existen territorios donde no tiene ninguna posibilidad, como Táchira, allí la bonita Laidy Gómez se enfrentó a Bernal y mantuvo el control.

Los alcaldes

En el caso de los alcaldes el panorama es muy negativo para el gobierno de turno. Los alcaldes y alcaldesas han sido víctima de dos lastres o pesos que cargan sobre sus hombros: la falta de recurso y la imagen de Maduro.

Los alcaldes y concejales son los funcionarios electos por votación popular que están “más cerca” del llamado pueblo. Pero desde hace mucho tiempo, los concejales dejaron de ser los paladines de las comunidades y se convirtieron en simples levantamanos.

Existe otro fenómeno y es que los gobernadores, por tener más liderazgo, recursos y autonomía, se desmarcan del presidente y de los alcaldes. Esto hace que mantengan su imagen.

Los alcaldes siempre van a ser responsabilizado de los principales problemas, sean o no de su competencia.

Algo si debe quedar claro. En política dos más dos no son cuatro. Eso no significa que la oposición tenga el terreno asegurado allí donde el chavismo haya cometido errores. No, en lo absoluto, hay territorios donde el Psuv simplemente cambiará de candidato y ganarán fácilmente.

Vientos

Vienen vientos fuertes, cambios, alianzas. El chavismo no podrá mantener la totalidad de los espacios que ha tenido hasta ahora. Comienza el ajedrez político.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital