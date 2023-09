Los Tubazos del Domingo / Algunos quieren ganar sin moverse

I Piratas y usurpadores

El Colegio Nacional de Periodistas y sus diferentes seccionales en el país, han venido advirtiendo sobre la piratería de la comunicación, más específicamente, el ejercicio ilegal de esta carrera.

El periodismo, una de las profesiones más irrespetada, manoseada y prostituida, sobre todo en las últimas décadas. Lo más paradójico es que quienes violan la ley y usurpan esta profesión, en muchos casos, son profesionales en otras carreras.

El tema no es de un caso en particular. El llamado de atención no es ni siquiera contra los que violan y usurpan estas funciones. La advertencia debe hacerse a los dueños de medios privados y gubernamentales que permiten el uso de su espacio para esta práctica ilegal.

Son ellos quienes inicialmente deben responder y explicar cómo es que tienen en sus radios, televisoras, medios impresos o portales web, a personas entrevistando y haciéndose pasar por periodistas.

También deben explicar esto, gobernantes, alcaldes y jefes de instituciones, con salas de prensa dirigidas o trabajadas por quienes no están licenciados para ello.

Tal vez este texto no guste, y alguien pueda sentirse aludido, pero no escribo ni para atacar ni para congraciarme con nadie.

La medida es del CNP Nacional, amparada en la ley y es un clamor que los periodistas exigen a su gremio. No es una acción individual y por favor, que nadie venga a señalarla como algo “político”, no nos metan en ese barrial, este es un tema legal.

Ningún bachiller, por mucho que sepa, puede ingresar al Ministerio de Educación como MAESTRO. Ningún enfermero, por brillante que sea, puede entrar a un quirófano y actuar como MÉDICO.

Ningún leguleyo que no sea ABOGADO puede litigar como si fuera un profesional del derecho. Nadie en su sano juicio puede hacerse pasar ni siquiera por POLICÍA.

A diario vemos detenidos por ejercer ilegalmente la medicina o el derecho. Hasta por colocar grapas en los dientes han sido imputados algunos. Toca a los propios periodistas y al gremio que los agrupa iniciar acciones.

Finalmente, como no se trata de perseguir y acabarle los sueños y proyectos a nadie, pues le tengo la solución a quien desee ser periodista: PÓNGASE A ESTUDIAR.

II Muévase si quiere el poder

Los aspirantes presidenciales en las primarias: Delsa Solorzano y Carlos Prosperi estuvieron en Guárico esta semana.

El presidente Maduro se fue a China y el de Estados Unidos se fue a la India. Lopez Obrador (México) se fue a Colombia y Chile.

El Psuv marchó esta semana en Chaguaramas y el gobernador José Vásquez recorrió Calabozo, la joya electoral en toda elección de Guárico.

Es decir, si usted desea mantener o conquistar el poder, deje de estar sentado enviado cadenas de whapsaap y creyendo que lo oyen y leen. Muévase.

III Cinco tips para mis amigos políticos

1-. El voto es un acto emotivo. Es hormonal. Priva más el corazón que la razón. El voto consciente, estudiado y argumentado no es el predominante. La gran mayoría del electorado decide su voto poco antes de la campaña electoral y en ocasiones cambian de opción. No abandone a sus electores, no deje de hablarle, no basta una sola vez.

2.– Déjele el olfato a los perros. No te guíes por instintos y por tu nariz. Los electores son números sobre una superficie. Utiliza métodos científicos: sondeos, encuestas, focus groups. Mientras te mueves, tu equipo puede hacer trabajo de observación y entrevistas. La improvisación y “el ojo porciento” es para aprendices.

3.– Cuidado con el “síndrome del caballo”, ese aliado que a todo lo que tú dices mueve la cabeza afirmativamente. No te acostumbres a los aplausos, busca la crítica. Si te rodeas de familiares y amigos difícilmente te harán observaciones y correcciones.

4-. Para hacer política se requiere perseverancia, liderazgo, discurso y equipo. Pero nada de eso vale si no tienes dinero. Esos romanticismos de hacer campaña sin recursos por lo general son grandes mentiras. Monta tu plan financiero, consigue aliados.

5-. Las personas están enfocadas en sus necesidades. Aprende a leer la mirada de tus electores. Descubre que desean o sueñan. Una mirada a los ojos y un estrechón de manos da resultados. Quien pretenda gobernar debe enamorar, motivar y convencer a sus electores. La palabra clave: conexión.

Espero que estas cinco claves sean de utilidad, el próximo domingo te daré otras.

IV Cuándo no hay unidad

Cuando en un equipo no hay unidad, no se alcanzan las metas. Todo movimiento político plantea la toma del poder. Pero cuando no se da la unidad entre sus integrantes o con otros partidos “aliados” entonces los resultados no son los mejores.

En las elecciones pasadas la oposición ganó la alcaldía de Roscio, que incluye la capital de Guárico. Por falta de unidad, no hubo alianza perfecta, solo obtuvo dos concejales de 9. La falla de estrategia les salió caro.

El Psuv también tiene sus historias. En 2013 el Psuv perdió la alcaldía de Infante, una plaza estratégica. Pedro Loreto (AD) obtuvo 23.222 votos. La diferencia con el segundo (Psuv) fue de 579 votos.

En esa ocasión el PPT lanzó una extraña candidatura aparte, logrando sacar 679 votos en la tarjeta azul. Lo más contradictorio es que en los 14 municipios restantes el PPT apoyo la alianza del Gran Polo. ¿Por qué no se pudo lograr la unidad allí? ¿ Qué falló?

Gracias a esa “falla de borde” Loreto fue alcalde, agarró fuerza y se postuló a la gobernación, obteniendo hasta ahora, la votación más alta que un opositor en Guárico haya sacado para la Gobernación.

Esta división del PPT se volvió a repetir en 2017 con el mismo candidato, solo que en esa ocasión el Psuv se impuso contundentemente.

V Tubacitos

Centenario: Cien años se cumplieron del natalicio de Pedro Sierra, el precursor del MEP en Guárico.

Nuevo Director: En el hospital Israel Ranuárez Balza nombraron nuevo director. Apuestan a una gerencia diferente. Llevan una semana revisando, reorganizando y trabajando calladitos. Pronto habrá anuncios.

Algo pasó en La Plaza Los Samanes de San Juan de los Morros, hasta hace algunas semanas se apreciaban indigentes, peleas, prostitutas y asquerosidades. Algo pasó. Algo cambió para bien. No sé quién lo hizo, pero felicitaciones a quien quiera que sea.

Wilian Lara un gobernador en ejercicio que partió hace 13 años. Este 10 septiembre los guariqueños lo recuerdan.

Sospechoso: Luego de que el Colegio de Periodistas anunciara el rescate de sus espacios en San Juan de los Morros, en los linderos que están en la avenida Fermín Toro se inició la construcción de locales para vendedores de diferentes rubros. Exactamente a orilla de carretera por donde, algún día, se hará una ampliación. ¿Quién autorizó estas construcciones?

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital