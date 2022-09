Los Tubazos del Domingo / Claves para ganar elecciones: Estructuras y unidad

I Unidades de Batalla

El Partido Socialista Unido de Venezuela cerró la semana con otro ejercicio de movilización. La renovación de sus estructuras llamadas UBCh.

Algunos, erróneamente continúan subestimando este proceso. Mientras abstencionistas y comentaristas de redes se desgastan desde un sofá, los rojitos se van a la calle.

Tengo razones para considerar que estas estructuras no están siendo vistas por la oposición, como deben ser:

1.– Lo que se está renovando es un equipo de personas por cada centro electoral, es una elección simultánea en todo el país. En 14.262 centros de votación. En Guárico, se realizaron 462 asambleas, postulación y elección. ¿Qué otro partido tiene una estructura como esa?

2.-Los rojitos se dieron su tiempo entre la 1:00 y la 6:00 de la tarde de este sábado 3 de septiembre.

3.– Realizaron un proceso abierto, podían postularse únicamente los militantes, pero cualquiera podía votar con su cédula de identidad. Ojo, aunque se quiera minimizar, estamos ante una democratización de las bases.

4.- El Psuv no maneja un discurso presidencialista o individual, sino colectivo. La elección de los 10 integrantes de la UBCh fue manual, directa y secreta. No se estaba eligiendo a uno, sino a diez por UBCh.

5.- Las UBCh, están concebidas como “células políticas y electorales del PSUV” en las comunidades. Son equipos integrados por 10 personas responsables de la movilización de votantes”. Usted puede ser muy popular y hasta tener recursos, pero la movilización es clave.

6.- Estuve en varios centros, al igual que el resto de los periodistas de El Tubazo Digital que estuvieron de guardia, vimos participación, eso es valorable. Si en un proceso acuden personas y participan, eso se valora, independientemente de la tendencia que sea.

7.- Pretender enlodar el proceso en 462 centros electorales, con comentarios u opiniones, es una necedad. En toda elección ocurre un hecho aislado. Pero eso no desvirtúa la esencia de este.

8.- Fue un proceso nacional, impulsado por el Psuv, pretender desvirtuarlo, o decir: “NO PARTICIPO”, porque no me gusta Diosdado, Maduro, el gobernador o un alcalde, es una muestra de infantilismo. Quien personalice el proceso no está leyendo la realidad actual de las bases del partido.

9.– Algo está pasando en el Psuv, hay decisiones arriba y movimiento en sus bases. El retorno e incorporación de cuadros que estaban apartados es un buen síntoma. Pero que nadie se confunda, este proceso esta fortaleciendo al Psuv. Todos quieren y necesitan estar en la jugada, solo quedarán fuera los que se nieguen a participar, decisión que se respeta.

10.– Finalmente, creo que otro de los éxitos principales de este proceso es que moviliza a los chavistas y pone a los adversarios a hablar del Psuv. Propaganda gratis.

II Cristina

Cristina Fernández de Kirchner, una de las figuras políticas más influyentes en Argentina, esta semana se vio envuelta en una confusa situación de amenaza con un arma, por parte de un ciudadano.

El primer día esa fue la noticia, luego la noticia sería las multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo este viernes en todo el país en repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

Cuando los pueblos hablan nada los detiene. Los medios expertos en invisibilizar o distorsionar realidades no pudieron negar las concentraciones.

Como es costumbre, el machismo misógino y los eternos opinadores, cada vez menos, minimizaron el hecho o lamentaron que “por ahora los objetivos, del detenido” no se hayan logrado.

Los nietos de Pinochet y Videla, fueron engendrados en política y ahora viven en las redes.

III Candidatos a montón

La oposición se lanzó a la carrera por la presidencia. Lo mismo hizo el Psuv. Cada uno a su manera.

El Psuv por ahora tiene un solo candidato y se centra en aceitar sus estructuras. La oposición ya se acerca a 40 candidatos, sin contar con las estructuras de partidos sólidos.

Esta vez el anuncio lo hace José Brito, dirigente del partido Primero Venezuela. Lanzó su candidatura presidencial, aclarando que será, sin participar en las primarias organizadas por la oposición.

“Aquí no podemos seguir inventando gobiernos de mentira que se circunscriben en el rostro del conflicto. Hoy nosotros tenemos que ir más allá que esas cúpulas que le han hecho tanto daño al país”, dijo Brito. De esta manera fustigó a los partidos del G4 y al llamado gobierno virtual o interino.

IV Lula

En política pueden juzgarte y encarcelarte, pero eso no determina tu fin. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una amplia ventaja de cara a las elecciones del 2 de octubre en Brasil.

El regresó de Lula y el triunfo de Petro en Colombia son duros golpes a la derecha y a los intereses contra Maduro.

Maduro no necesita que Lula y Petro sean sus “panas”, con el simple hecho de que no sean sus enemigos, ya es ganancia.

Esa será la realidad con ambos gobiernos. Ambas fronteras comenzaran a abrirse y todos ganan.

V Entrevista

Esta semana conversamos con el economista Máximo Blanco, una entrevista bien completa sobre el tema del dólar y la situación actual. Máximo expuso su visión del país. Como debe ser.

VI Tareas

En política todos tienen una tarea y una responsabilidad. Los actuales mandatarios tienen la tarea de hacer gestión, cosa difícil en medio de la crisis.

Alcaldes y gobernadores, sobre todo los debutantes, están experimentando lo que se siente gobernar en medio de pocos recursos.

En su mayoría, tal como se estila en este país, de seguro, casi todos ya tienen su aspiración marcada. Ya se visualizaron dentro de tres años.

Si los actuales alcaldes de Guárico, 6 de oposición y ocho del chavismo, siguen como van, casi todos tendrán el mismo destino que los salientes. Salvo algunas excepciones, muy pocas, el resto de los alcaldes y alcaldesas se parecen a los salientes, entre gris y oscuro.

Va a ser difícil venderlos, ni con el mejor manual de Marketing político. Dice Isaac Hernández “Marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar”.

Los actuales electores se han vuelto más exigentes, más selectivos y más críticos. Desean a alguien que logre transmitir y motivar.

En el pasado, la tarjeta blanca y luego la roja, eran un porta avión, cualquiera postulado allí, salía. Ahora comienza a invertirse todo. El liderazgo cuenta más allá de los partidos.

Eso no significa que no necesite una estructura política, no, eso es imprescindible. Pero mi capacidad de convencer y motivar es lo que me garantiza derrotar al producto que se vende como adversario.

En ambos sectores, el reto es presentarse como el campeón de la unidad.La unidad es un factor determinante y esa palabra en la oposición está casi que borrada del diccionario.

En el chavismo, hay un sector que asegura que la unidad no termina de consolidarse, está en una especie de cuerda floja.

Quien logre unir y sentar a sus adversarios internos, transmitir confianza y construir puentes con palabras, tendrá más posibilidades de ser reconocido como líder entre sus filas, luego vendrá la estrategia para ganar seguidores.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital