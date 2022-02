LOS TUBAZOS DEL DOMINGO/ Cuando hay vacío de información el rumor se impone

Muy grave el caso de la detención de 11 funcionarios del área de salud en la entidad guariqueña. De ser cierto las acusaciones que allí se señalan, aquí habría que explicar muchas cosas.

Más aun cuando una de las detenidas es la propia autoridad única en salud Rayner Rondón, designada por el ministro, ratificada por el gobernador y cumpliendo tareas gubernamentales y políticas dentro del Psuv.

Sobre este caso solo hare tres comentarios, pues, como periodistas ya publicamos la información detallada en El Tubazo Digital.

1.- El caso se conoció el lunes 21 en la noche y 5 días después ninguna autoridad política o gubernamental daba la cara para explicar lo sucedido. El silencio dejó que el rumor se impusiera. Los medios buscamos información y no obtuvimos acceso a fuentes oficiales.Hubo un «vacío de información»

A pesar de tener minutas filtradas, conversaciones con trabajadores y familiares de detenidos, confirmaciones de fuentes que pedían resguardo de identidad, decidimos buscar la fuente oficial que nunca apareció.

2.- El jueves en la noche, los medios fueron invitados a una rueda de prensa pautada para el viernes 25 en horas de la mañana, el punto a tratar: “Caso dirección regional de salud”. En esta, el vocero seria el secretario general de gobierno Roger Cordero Lara.

Inexplicablemente, a pesar de la presencia de 14 medios de comunicación, sin contar los conectados a la transmisión, no se dio ninguna información.

3.– La falta de voceros oportunos, política comunicacional y demás fallas, impidieron que se dijera lo que todo el mundo comentaba y sabía. Solo faltaba oficializar el rumor.

La noticia se trató profesionalmente, algunos reclamaban, pues querían ver fotos de personas esposadas y hechos aun no confirmados. Ya informamos, hay once personas privadas de libertad, será la justicia quien determine su inocencia o responsabilidad.

Cabe destacar que este sábado 26 en horas del mediodía el gobernador José Vásquez durante una visita a Zaraza, en programa radial, comentó la situación sin dar detalles precisos, destacando las posición en contra de los hechos que allí presuntamente estarían ocurriendo.

Los mudos al poder

Hasta hace algunos años, el Partido Socialista Unido de Venezuela realizaba sus acostumbradas ruedas de prensa semanales o frecuentemente. En esta se trataba cualquier cosa con o sin interés nacional, pero se informaba.

El partido designaba voceros y estos se batían a duelo de palabras con los periodistas que intentaban obtener siempre algún “tubazo”.

La oposición por su parte, de cuando en vez, también hacía lo mismo. De esta manera la fuente política se mantenía caliente y productiva.

Hoy el silencio impera. Se carece de una agenda informativa que semanalmente informe o fije posición sobre temas de interés. Para eso no se necesita alquilar local ni sonido, tampoco invertir dinero.

Cuando se deja de comunicar, las paredes hablan y el rumor se crece, al final, las matrices se posicionan, y nada, ni siquiera la verdad tardía, logra imponerse.

La procesión va por dentro

El Psuv realiza acciones de cara a su V Congreso y al IV Congreso de la JPSUV. Esta propuesta, al igual que las postulaciones de candidatos, es una especie de ejercicio de movilización. A través de ella, los rojitos mantienen una expectativa y un cara a cara.

El congreso venidero, muy posiblemente no aporte nada significativo, ojalá yo este equivocado en esta apreciación, pero será parte de esa dinámica que permite al partido de gobierno reciclarse y revisarse.

Descontento

Mientras, existe un sector del Psuv apartado, los llamados “viejos,” chavistas originarios, fundadores del MVR. Algunos han expresado molestias y se hicieron a un lado.

Hay un descontento interno en el Psuv, el detalle es que pareciera estar mal enfocado. Personalizar el problema en un alcalde o gobernador es un error, pues ya estos ganaron y apenas tienen meses en el poder. Toca dormir con el enemigo, toca esperar cuatro años.

Desde una esquina, hablando pendejadas y tuiteando en redes, no se tumba al gobierno. Lo mismo vale para los rojitos: enchinchorrado y cotorreando no desplazarán a las autoridades del Psuv para tener el partido y luego el poder.

Paciencia

En política se abona terreno y se construye. La paciencia es una virtud. Algunos rojitos y otros políticos, alcaldes y alcaldesas de oposición, parecieran no entenderlo y sueltan ya su deseo de ser el mandamás de Guárico.

¿División?

No hay duda de que existe una pugna interna en el Psuv. Existen tendencias o corrientes, posiciones encontradas y antagónicas.

Ahora bien, eso que ocurre es una muestra de democracia, es un indicador de que hay debate interno, poco o mucho, pero lo hay. Lo mismo ocurre en los otros partidos.

Por ahora, no se vislumbra que las diferencias sean mayores que las coincidencias. El Psuv sigue siendo fuerte y sólido a pesar de perder militantes que se colocan en off. Ante una oposición que cada vez se divide más y no logra captar a los exchavistas, pero que ha crecido y no se rinde.

El Psuv tiene un reto: debe encender la llama de la pasión política. La Asamblea Nacional, como nunca antes había estado tan apagada e inservible. Los legisladores y concejales nadie sabe para qué sirven.

Finalmente, el discurso y la práctica deben empezar a cambiar, algunos rojitos se han adelantado a esto. Es tiempo de gestiones eficientes, al final, todos los ciudadanos quieren lo mismo: un mejor país.

Te comiste la luz

Tan mal estamos en este país, que hay que poner funcionarios policiales en los semáforos para que los conductores ”no se coman la luz”. No basta con reparar un semáforo, la anarquía y el abuso continúa.

La gran pregunta es: ¿esto es culpa del gobernador o de la alcaldesa de Roscio?

Lo que más sorprende es la respuesta o justificación que dan los ciudadanos, luego de una encuesta periodística, estas son las razones para comerse la luz:

1.- Hacen eso porque piensan que el semáforo esta malo.

2.- No entienden el semáforo pues tiene cruces hacia varios lados.

3.- No tienen conciencia y no respetan, pues saben que nadie los va a fotografiar.

Llegaron los ucranólogos

Una nueva fauna de licenciados en ucranología, expertos internacionales y analistas, se ha desatado en redes, luego de que se informara el recrudecimiento del conflicto en la exrepública sovietica llamada Ucrania.

Es chistoso ver la guerra de corte y pega, junto a fotos y videítos dudosos. El reduccionismo verbal florece y la banalidad sale . Wikipedia es la universidad de los ucranólogos.

“Si estoy contra Maduro, y Putin apoya a Maduro, entonces critico a Rusia por la acción”, esa parece ser la máxima de un sector.

Otros parecieran decir “Putin es aliado del gobierno y yo apoyo al gobierno, en consecuencia, respaldo lo que Putin hace”. Ambas son posiciones castradas y vacías.

Analistas ciegos que antes del conflicto nunca escucharon de este país. Mientras sigamos debatiendo de manera tan frívola nadie entenderá el origen de este conflicto y los derechos y argumentaos que cada bando expone.

Finalmente, me sorprende el nacionalismo y la posición de quienes critican la acción rusa y aquí en Venezuela piden ser invadidos. No me friegues.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital