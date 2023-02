Los Tubazos del Domingo / El dilema de las primarias

Un sector de la oposición cristalizó lo que había sido una propuesta: las primarias. Desde el punto de vista político, esta es una acción demócrata que se debe aplaudir.

Quienes hasta ayer hablaban de abstención y de salidas alocadas, hoy dicen: “escojamos un candidato para que enfrente a un presidente, que no es presidente, pero que quiere seguir siendo presidente”.

Salir a cuestionar las primarias es lo más antipolítico que he visto, pues es un paso que ha dado un grupo de factores políticos. Una cosa es no creer en ninguno de ellos o en pensar que la idea no dará resultado, pero otra muy diferente es cuestionarla como propuesta.

¿Candidato único o unitario?

La oposición no tendrá un candidato único. Eso es impensable, siempre habrá otros factores políticos que al no identificarse con ese collage llamado oposición, saldrán a la palestra.

Lo que se puede lograr es un candidato unitario, que aglutine y polarice con el chavismo, superando a los otros.

Puritanos

Los puritanos y los radicales son los dos animales políticos que más daño hacen en una organización.

Los anteriormente mencionados se encuentran rondando las primarias que se celebraran el próximo 22 de octubre.

Una supuesta organización denominada “organización independiente de Venezuela Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y Constitución”, instó este sábado a la Comisión Nacional de Primarias (CNP) a garantizar la participación de «líderes genuinos opositores» y evitar que el oficialismo promueva candidatos de su conveniencia.

Para esta chorrera de siglas, existen aspirantes puros y genuinos y existen los “alacranes, vendidos y tarifados”. En la oposición parecieran tener un oposicionometro que define quien es y quien no es.

Tan débil y fraccionada esta la oposición que el argumento para exponer esto, es que deben cuidarse de que el chavismo no los penetre. Algunos consideran que ya fueron penetrados y ultrajados.

Para este sector puritano, opositores como Bertucci, Claudio Fermín, Bernabé Gutiérrez, entre otros, no son genuinos.

La incógnita

Por ahora solo hay chisme y gamelote de panadería y whatsapp, sera la CNP, entidad encargada de gestionar el proceso, quien recibirá las postulaciones de candidatos entre el 24 de mayo y el 23 de junio, según establece el cronograma hecho público el pasado 15 de febrero.

Será el último día cuando se conozca el listado definitivo, ya que estará sujeto a cambios hasta el cierre del plazo establecido para las postulaciones.

Es decir, que la comisión deberá excluir a aquellos opositores que concurran a inscribirse y “no sean puros”.

Propuestas

En la oposición existen los que creen en las primarias, los que plantean el consenso, los que hablan de un outsider. También plantean un insider. Un sector radical que cree que ellos son los ungidos, los que se alejan de todo lo que huela a política y partido, pero quieren ser presidente para tener un partido y ser políticos.

Contradicciones

Las primarias son una muestra de contradicciones, el plantear unas primarias sin el CNE pero luego ir a unas elecciones con el CNE, es una melcocha que muchos prefieren no explicar.

Sin liderazgo

Luego de tanto ir y venir, sorprende ver que los únicos liderazgos con algo significativo de apoyo son tres políticos : Capriles, Rosales, María Corina. Ninguno logra pasar del 20%, ninguno que vaya solo, podrá derrotar al chavismo. Están obligados a unidad y cohesión, cosa difícil.

A este trío se suma una candidatura antipolítica, la de Benjamin Rausseo, mejor conocido como El Conde del Guacharo. Tan mal están los políticos que un humorista los supera.

De resto, entre los casi 50 aspirante ninguno logra levantar, ni siquiera Juan Guaidó que fue presidente virtual, y ahora maneja dinero a montón. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero.

Ilusiones

Esta semana, María Corina Machado le dijo una periodista en Miami, en ese mundo de televisión digital:“Mi objetivo no son las primarias, mi propósito es sacar al régimen del poder”.

Los sectores poderosos: gobierno, fuerzas armadas, empresarios y mediadores internacionales, evalúan propuestas. Una condición que debe tener quien una al país, es que debe ser POTABLE.

Quien crea que ganar elecciones es igual a tomar el poder, está equivocado. Quien crea que al día siguiente de ganar, en un hipotético triunfo de la oposición, le pondrán ganchos a Maduro y lo entregarán a los Estado Unidos, está soñando.

Los venezolanos quieren paz y progreso, si concluyen que el cambio de gobierno no traerá ninguna de las dos cosas, entonces dirán, me quedo con Guate Mala.

El dilema de María Corina

La lógica política indica, que cuando mi candidatura crece, yo sumo. María Corina es lo contrario, crece restando.

Es decir, el sector radical que votaría por ella, comienza a expresarse, pero ese sector no supera el 10% del país, tiene un techo, ella parece no saberlo.

Si es la favorita, sabe que su crecimiento se detendrá, todos tienen un techo. Ante esto, un político racional, promueve alianzas y busca coincidencias.

María Corina dispara y habla igual que hace 5 años. No ha cambiado en nada. Su discurso es como el de algunos chavistas, el mismo siempre.

Encrucijada

¿Si las primarias son con el CNE que hará MCM? Es de suponerse que no participará. Entonces lanzará una candidatura separada de quien gane las primarias. Ya sabemos lo que pasará.

La gran estafa

En la narrativa política de algunos, figura como consigna, el voto de los venezolanos en el exterior. Siempre hablan de los venezolanos que se fueron, por cierto, nunca de los que regresaron.

Algunos dicen que hay 6 millones de venezolanos fuera del país, dan por sentado de que todos son opositores y todos quieren votar.

¿Porqué será que nadie se atreve a dar la cifra de la cantidad de venezolanos inscritos en el exterior para votar?

Pues por si usted no lo había pensado, al salir de mi país y residenciarme en otro, debo acudir a mi embajada o consulado a tramitar mi inscripción como votante en el extranjero.

La bandera de que dejen votar a los venezolanos en el exterior es una gran estafa publicitaria. Solo 107.927 venezolanos están registrados para sufragar en el exterior, de acuerdo al corte RE correspondiente al 30 de abril de 2022.

Cifras oficiales anunciaron que el 21N estaban habilitados para votar 21.159.846 electores, por lo cual, los votantes en el extranjero, representan 0,51%.

Psuv

El Psuv no deja de evaluar, revisar y estudiar el escenario. Quien lo subestime se equivoca.

El Psuv sabe que perdió una masa importante de electores, pero esta no migró a la oposición.

El Psuv es gobierno, tiene recursos y tiene un voto duro. La única manera de derrotarlo es con una gran alianza. La oposición, por ahora, no la tiene.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital