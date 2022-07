Los Tubazos del Domingo : Encuentros y desencuentros de la política

Esta semana hizo ruido una reunión sostenida entre dirigentes de oposición en el estado Guárico con el gobernador de esa entidad.

El mandatario psuvista José Vásquez, aceptó acudir a un encuentro con representantes de varias organizaciones políticas en el estado.

La noticia del encuentro entre actores políticos, en una sociedad normal, no debería ser nada anormal. El diálogo es lo más civilizado y productivo.

El sentarse a conversar con tu oponente político, no significa que claudicas, ni que te rindas. Incluso, en ocasiones se conversa para nada, solo para corroborar que cada uno sigue firme en sus principios.

Horas después

Luego de la reunión, esta parece haber dolido y causado piquiña en sectores opositores. Desde las filas del Psuv hicieron silencio y manejaron el encuentro diplomáticamente.

Desde las filas de la oposición que asistió a la conversa, hicieron lo debido, informaron al electorado guariqueño que se habían reunido con el mandatario regional.

Actores políticos de la llamada Alianza Democrática, en donde estos “dialogantes” convergen, cuestionaron el encuentro, y en un ambiguo y extenso comunicado fijaron posición “cuestionando sin cuestionar”.

El hecho como tal, no debió pasar de allí. Lo que lo convierte en noticia es la política hormonal. El querer linchar al que dialogue con un oponente.

Doble moral

Los jefes de la Alianza Democrática: Bernabé Gutiérrez (AD) y Timoteo Zambrano (Cambiemos) se reúnen con su pana Maduro. Hasta se jactan de decir que tienen línea directa con Miraflores. Sin embargo, aquí quieren satanizar a los líderes de Soluciones, el MAS, UPP89 y otras organizaciones de esa misma alianza que se reunieron con el gobernador.

Los extremistas Guaidó y Leopoldo, ambos en la mira del gobierno, envían emisarios a reunirse con Jorge Rodríguez en Oslo y México.

Más hipócritas aun, quienes vienen reuniéndose con actores del gobierno y hoy cuestionan a estas organizaciones.

El origen

Todo el meollo está, en que estas organizaciones de la llamada Alianza Democrática, han empezado a utilizar un término que incomoda a muchos allí. Aseguran que en esa alianza hay partidos “tutelados”. En sus conversas, estos sueltan que no están tutelados por factores externos.

Rueda de prensa

Para mañana lunes 18, está convocada un rueda de prensa con la presencia de Aura Quevedo (Movimiento Republicano), José Méndez ( Soluciones), Luís Sarmiento (MAS), Zulma Tinedo (Fuerza Vecinal), Héctor Ramos (Movimiento Futuro), Orlando Cuenca (Upp89) y José Herrera : (Negro). Allí estaremos recogiendo declaraciones. Como debe ser.

Enlaces

Para lograr encuentros como estos, se requieren operadores políticos, enlaces que unan y sienten a ambas partes, esos son los ganadores tras bastidores. Algún día se sabrá.

Coletazos de un encuentro

Entre chavistas, militantes y dirigentes (de verdad) no recogí ningún cuestionamiento. Incluso, hasta los que están un poco apartado, expresaron que era un buen paso, el conversar con adversarios para ratificarles respeto y derechos.

Sin embargo, advierten, según ellos, que este encuentro también debe darse entre los rojitos alejados, molestos, excluidos y autoexcluidos, castigados, apartados, negreados o como cada quien quiera llamarse.

Muy bien le vendría al Psuv y a su militancia, ver sentados a gobernantes y lideres rojitos que luego de las recientes elecciones internas hicieron pública sus diferencias.

La declaración esperada

Qué tal si los medios cubrimos una rueda de prensa en donde el vocero, Hugbel Roa y el Gobernador del estado José Vásquez se acompañen de Romero Figueroa, Leopoldo Matos, Arturo Suárez, Gustavo Méndez, Wilmer Álvarez, entre otros.

Desde el 2008 hasta hoy, todos los gobernadores de Guárico han sido del Psuv. Cabría preguntarse: ¿Dónde está la gente de William Lara? ¿Dónde está la gente de Gallardo? ¿Dónde está la gente de Chacín?

Por mucho que estos no nos simpaticen o se tengan diferencia con ellos, si son aun psuvistas, deben estar dentro del gran barco.

En un partido, en donde nos une algo, (mantener el poder) hay que sumar, incluso trabajar con los que no queremos. He escuchado al gobernador hablar sobre la unidad y el compromiso.

El juego está trancado por que los que se sienten excluidos están esperando que los llamen y la dirigencia del Psuv está esperando que estos vengan.

Roa

Ha pasado algún tiempo de la llegada del nuevo enlace del Psuv, Hugbel Roa, por supuesto, los que de verdad saben de política, estaban claro a que vino, a organizar y fortalecer el partido.

Pude llegar cerca y preguntar a uno de los que con él se reúnen:

Hermano y ¿cuándo es que el hombre va a cortar cabeza?

El alto dirigente regional me vio, sonrió y dijo:

Ve hermano, el no vino a cortar cabeza, más bien vino a ponerle la cabeza a quien se la sienta cortada.

De esta forma entendí su misión: organizar, unir y sumar.

Corticos

CANDIDATOS: Esta semana se hicieron público los nombres de los aspirantes presidenciales por la oposición, hasta ahora, son más de diez. Del lado del Psuv, solo uno.

INSOLITO: En Guárico hubo promociones de preescolar que resultaron ser más caras que un paquete de pregrado. Metan ojo. Cuando el gato se ausenta, los ratones hacen fiestas.

ANORMAL: La alcaldía de Roscio no es” normal”, en la plaza El Carmen de la Morera, cortaron los arboles y las ramas las recogieron, la subieron a un camión y las botaron. Siempre he visto que podan y dejan las ramas, rompen calles y dejan huecos. Esta gente no es “normal”.

COVID: Acertada la salida a la calle de las autoridades de Salud. El Covid en sus diferentes modalidades no ha pasado.

PREGUNTA:¿ Puede un profesor universitario exigir a los estudiantes acudir con flux y zapato negro para las exposiciones? ¿Tiene ponderación, es decir nota, los tequeños y el refresco?

