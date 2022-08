Los Tubazos del Domingo / Encuestas y asambleas que dan piquiñas

Esta semana se dio a conocer un trabajo de campo realizado por grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena, del estado Carabobo.

Este se llevó a cabo durante los días comprendidos del 22 al 25 de julio. El estudio tenía como objetivo determinar la valoración sobre la gestión de la actual alcaldesa de Roscio, así como el conocimiento hacia los concejales, servicios e impuestos.

Como toda encuesta, arrojó resultados aplaudidos por unos y cuestionados por otros. En todo el tiempo que llevo estudiando, aprendí que una encuesta es una fotografía del momento, una aproximación a una tendencia.

Por ser participes de la mencionada investigación, testigo directo, puedo dar fe de la credibilidad y del trabajo realizado.

La alcaldesa: la manzana de la discordia

Sulme Ávila, actual alcaldesa del municipio Roscio del estado Guárico, posee una alta valoración de su gestión por parte de los consultados.

En el trabajo publicado por El Tubazo Digital, 41% valora su gestión como buena, mientras que 22% considera que es muy buena. El estudio recoge un 23% como regular, tendencia que le asigna 86% de valoración positiva.

En política no se trata de lo que yo piense, quiera y desee, sino de los que piensan los demás. Por ahora, la actual mandataria está viviendo una luna de miel con sus electores.

Lo hemos dicho varias veces en esta columna. Ninguno de los gobernantes electos ha cumplido un año de gestión. Es muy temprano para caerles a palos, sobre todo, cuando recibieron alcaldías quebradas.

Perfil

La alcaldesa actual muestra una gestión proactiva en contraste con la anterior que es señalada como “conservadora”.

La actual alcaldesa presenta una estrategia comunicacional de contacto permanente a través de redes y programas de tv y radio. Su verbo encendido genera noticia.

Su estrategia comunicacional le permite llegar a sectores sanjuaneros, epicentro del poder.

Para algunos, por ser alcaldesa opositora en una parroquia capital de un estado gobernado por el chavismo, se genera una expectativa.

Sumado a algunos impasses que ha sostenido con actores políticos del chavismo, tal como se refleja en diferentes medios de comunicación. Esto, hasta ahora, está siendo capitalizado hacía el lado de la mandataria municipal.

La Quinn

En momentos en que más de 60% rechaza a los partidos políticos, la actual mandataria posee un estilo y discurso antipolítico, su marca es ella. En esta fase hay que advertir, los estilos y discursos se agotan, es necesario reinventarse cuando le toque.

Es reconocida por su nombre y muy poco por su apellido. Su estilo libre, coloquial y en ocasiones, frontal, hasta ahora es aceptado, pues los electores perciben, lo que ella insiste en proyectar, un esfuerzo de gestión.

Su valoración de gestión, según la encuesta, no significa exactamente intención de voto, pues no estamos enmarcados en una campaña electoral, pudiera deberse, entre otras cosas, a que políticamente no tiene contrapeso.

No se vislumbra, por ahora, la figura política en la acera del frente que la adverse. Esa figura aparecerá en momentos electorales. Por ahora no existe.

El Gato

Mi amigo Máximo Blanco, economista y analista al cual respeto y valoro, siempre cita una frase cuando se refiere a los chinos:

“No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”.

En este caso, cuando los gobernados se enfrentan a un gobernante por el cual no votaron, pero comienzan a ser convencidos de que la gestión les favorece, terminan aplicando esta expresión. Ejemplo de ello hay muchos, del lado chavista y opositor.

La valoración que se tiene de la actual mandataria, tiene muchas más interpretaciones y posibles causas. Una de estas es la poca valoración que se le da a la gestión anterior. Ávila utiliza las fallas de los cuatro años pasados para impulsarse.

Estrategia

El Psuv, si pretende derrotarla en 2025, le toca construir una narrativa que la enfrente sin victimizarla. Hasta ahora, todas las confrontaciones que he visto, son estériles e improductivas. Construir una alternativa lleva tiempo.

En todo caso, ni una encuesta, ni una acción diaria, garantizan mantener el poder. Este es un país volátil, quien llega a la cima, le toca dormir con un ojo abierto para mantenerse.

Concejales invisibles

En la a encuesta publicada, 89% indicó no conocer a ninguno de los nueve concejales que posee la cámara municipal de Roscio.

Decidimos indagar entre actores políticos la razón de esta tendencia:

1.- En su mayoría, estos llegaron a concejales sin tener un liderazgo marcado y reconocido.

2.- La dinámica de los concejales, legisladores y diputados, se ha venido a menos, es una tendencia nacional.

3.- Carecen de estrategia comunicacional que les permita, permanentemente, reportar lo que están haciendo como gestión.

4.- Ambos sectores se han subordinado a un liderazgo superior. Eso ha hecho que se pierda autonomía y se limite la acción.

¿Qué quieren los roscianos?

El trabajo de investigación de campo realizado, muestra lo que los sanjuaneros definen como servicios prioritarios. Dato preocupante es el poco conocimiento que se tiene sobre los impuestos que debe pagar el contribuyente a la municipalidad.

Asambleas

El otro evento político que creemos merece un análisis, es el proceso de renovación que realiza el Psuv. Nuevamente los rojitos impulsan otro ensayo político, luego de las primarias internas, vuelven con la renovación.

El Psuv no da puntada sin dedal. Detrás de todos estos eventos está un objetivo superior: mantener a una dirigencia y militancia activada, preparada, censada, registrada y ubicada.

Por si usted no lo sabía, las estructuras políticas del Psuv se componen de esta manera:

1.- Líderes de calle.

2.- Líderes de comunidad.

3.- Unidades de Batalla UBCH.

4.- Equipos Políticos Parroquiales.

5.– Equipos Políticos Municipales.

6.- Equipos Políticos Regionales.

7.- Dirección Nacional del Partido.

Esta superestructura, en vez de ser estudiada, algunos, la subestiman. Grave error.

En Guárico el Psuv plantea renovar o ratificar, más de 10.300 líderes de calle. Más de 1.600 líderes de comunidad y 464 Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).

Ejercicio

El Psuv tiene una especie de “mapeo” del territorio. Lo marca y lo estudia. Tiene tanques pensantes que manejan números por centros, por municipios.

Supongamos que en las asambleas de este sábado 20, solo participó una persona por calle, imaginemos ese supuesto negado. Significaría esto, que el Psuv activó de manera simultánea 10.300 personas, saque usted su cuenta.

Tratar de minimizar y pretender invisibilizar o hacer burla de este proceso es tan tonto e inmaduro como pretender restarle valor a la organización de los Comité Ejecutivo Municipales que está haciendo Acción Democrática en este momento.

La participación en este proceso, la activación de los rojitos, no está condicionada por un nombre, o por un gobernante de turno. Prueba de ello es la cantidad de cuadros, dirigentes y simpatizantes que reaparecieron en esta fase.

Realidad

Vamos hacia una confrontación inevitable en 2024. La lucha por mantener el poder vs la lucha por conquistarlo. El Psuv, desde ya trabaja para mantenerlo.

Hay dos acciones claves: Organización y movilización. Lo demás no sirve de nada si no se cuenta con esta tarea. Incluso, los adecos andan en la misma y gritan: Organización, unidad y voto.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital