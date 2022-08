Los Tubazos del Domingo / Estamos mal y no vamos bien

En ocasiones nos preguntamos por qué nuestra sociedad se anarquiza y en algunos casos, sentimos que estamos a las puertas de un caos. Por lo general, acostumbramos a buscar culpables en nuestros gobernantes, responsabilizamos a otros y nos excluimos de la causa del problema.

Estamos mal y no vamos bien. Muchas veces, el culpable vive en nosotros. Expliquemos esto con ejemplos:

1 La Alcaldía de Roscio, en el estado Guárico, apegada un plan de reordenamiento de la ciudad, puso en práctica un corredor vial en la avenida Bolívar de la capital guariqueña.

La norma dice que desde las 6 am hasta las 12 m no pueden estacionarse vehículos en esa vía. Durante varios meses se explicó la medida.

Esta semana observamos a dos hermosas jóvenes de la Brigada Municipal que siguen recordándole a los conductores la norma de no estacionar en esa zona.

Notamos que desde la esquina de la Zona Educativa hacía arriba, el corredor víal funcional, pero hacía abajo no.

Entre la mencionada esquina y la Casa del Maestro, es decir, el tramo de la Avenida Bolívar que se ubica, entre la calle Zaraza y Cedeño se encontraba lleno de vehículos estacionados.

Preguntamos a las funcionarias si el corredor vial es por tramos. Nos responden que no. La joven de manera muy educada explica que “el corredor es para toda la Avenida, pero en este momento, nosotros cubrimos por tramo para orientar a los conductores”.

“En ese tramo donde están los vehículos no hay ningún funcionario, pues es imposible abarcar toda la avenida, por eso los vehículos se paran allí” indica la funcionaria.

Conclusión: Necesitamos un policía para cumplir una norma tan simple como no estacionar en ciertos lugares. El conductor sabe que no debe estacionarse, pero como no hay policía cerca, aprovecha para “brincarse la ley”.

De esta manera, la llamada viveza criolla me convierte en infractor y mal ciudadano. Pregunto: ¿Esto es culpa de Maduro, o de la alcaldesa o el Gobernador? Definitivamente estamos jodidos.

2.- Muchos semáforos no funcionan, pero se ha preguntado usted, ¿Qué hace un policía dirigiendo el tránsito en un semáforo que funciona perfectamente?

En la avenida Fermin Toro y en ciertos lugares, deben enviar funcionarios para que nuestros educados conductores “no se coman la luz roja”.

Los maestros enseñamos en educación básica el significado de los colores de las luces del semáforo.

Incluso, en nuestro argot popular, utilizamos expresiones afines a este ejemplo: “no te comas la luz”, “dale que está en verde”, entre otras. Pero en algo fallamos, en conciencia. Definitivamente, estamos jodidos.

3.- En la escuela enseñamos las normas del buen hablante y buen oyente. La regla universal dice: prestar atención o mirar a la persona que habla. Pero hoy, te encuentras “maleducados con títulos” que conversan contigo mientras envían mensajes o revisan su whatsaap.

Es increíble cómo te ignoran para ver chistes y comentarios banales. Mandaron al carajo las normas enseñadas en la escuela. Algunos te invitan a tomar café y en medio de esto, sacan su teléfono. La herramienta comunicacional que incomunica.

La nomofobia consiste en el miedo irracional a no tener el móvil o a estar incomunicado a Internet. Es increíble cómo nos volvimos tan automatizados, como cambiamos la amistad y la conversa por un teléfono. Definitivamente, estamos jodidos.

4.– Han pasado dos décadas de gobiernos Chavistas. Se han dado toda clase de batallas, polémicas y enfrentamientos. Un aspecto positivo, es que el venezolano admitió que es un ser “político”.

Lo que en ocasiones sorprende, es sentir que los discursos y las discusiones estén al mismo nivel de cuando esto empezó.

La intolerancia no cede terreno. Una discusión entre un ateo y un cristiano o entre un comunista y un socialdemócrata debería darse en los mejores términos. El diálogo no es para convencer al otro ni para imponerse. Es para que cada quien se exprese. La cayapa no puede ser la moda. Definitivamente, estamos jodidos.

Feria del Libro

Esta semana se realizó la Feria Internacional del Libro Capitulo Guárico. Valoro el esfuerzo de promoción de la lectura. Hoy más que nunca hace falta.

Ver una feria tan poco promocionada, en un lugar apartado y con tan poca participación. Una feria del libro con menos de 10 expositores. Eso no es lo que nos merecemos.

¿Algunos se preguntaron por qué la Feria no se realizó en la Biblioteca Pública Central? un enorme edificio ubicado en plena avenida Bolívar de la capital guariqueña.

A quienes preguntan esto les sugiero: Vayan a la biblioteca y comprenderán por qué no se hizo allí.

Polo Patriótico

Las fuerzas chavistas apuestan al fortalecimiento del llamado Gran Polo. No se ve una tarea tan difícil, pues todos coinciden en apoyar al presidente Maduro. Una manera de fortalecer esta instancia es que entren más organizaciones y nuevos liderazgos.

En medio de esa estrategia, esta semana se anunció la designación de Carlos Castillo alcalde de Zaraza, para dirigir el partido Alianza para el Cambio. El Polo es fundamental, pues, en el análisis que se hace: como el voto chavista descontento o inconforme no migra, deben amarrarlo con otra tarjeta.

En el pasado, muchos psuvistas molestos, votaban por la alianza chavista, pero en la tarjeta del PCV. El gallo rojo ya no está, se salió del gallinero y le fue peor.

Sin respuesta

Como periodistas, nos enseñaron en la universidad que la búsqueda de la noticia debe comenzar en la fuente oficial o la más confiable. En el caso del tema de los maestros y las deudas pendientes, me remito a la página del Ministerio del Poder para la Educación, allí se supone que debería haber alguna información.

Al ingresar encontramos que la última noticia guindada es del 26 de mayo, hace 70 días, las demás son de febrero 2022. No me jodas.

Espaldarazo

Este viernes el Presidente de la República se refirió a tres mandatarios; dos gobernadores y el jefe del Distrito Capital, los llamó “modelos” en materia de reportar lo que hacen.

En política esto genera tendencias y se capitaliza. Como intentamos hacer análisis más que opinión, preguntamos a varias fuentes rojitas, esto es lo más reiterativo:

1.– Maduro utiliza el “jalón de oreja” a la inversa, es decir, quiere enviar un mensaje a alguien y su manera de hacerlo es destacando a quien si hace la tarea. Ese estilo es común en él.

2.- En la nueva geopolítica, el número uno necesita saber todo. El bunker debe recibir todo reporte de lo que se haga. Vásquez, uno de los felicitados, reporta al número uno lo que sucede y lo que se hace. Cumple la tarea.

3.- El presidente no habló de gestión ni de hechos puntuales. Se refirió a lo comunicacional, a reportar, informar.

4.- Algunos consideran que vendrán otros espaldarazos a otros gobernadores, es una estrategia. Aunque Maduro tenga todavía un alto margen de rechazo, lo cual no se traduce en intención de voto, su apoyo a los gobernadores ayuda.

5.- Maduro manda mensajes, tal vez tenga reportes. Por encima de todo, la unidad del Psuv es prioridad. Los Gobernadores apenas andan en siete meses de gobierno, no es tiempo de candidaturas.

De todo esto, lo que sorprende es la manera hormonal o infantil como algunos lo procesaron. El creer que Maduro esta “mal informado” es lo más tonto que se pueda decir en política. Aquí no se da puntada sin dedal.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital