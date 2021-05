Los Tubazos del Domingo / Están más perdidos que Adán en el Día de las Madres

CNE... No queda ninguna duda, la noticia de la semana fue la designación de los nuevos rectores del CNE. Dos rectores destacan como noticia por ser representantes claros de la oposición.

Roberto Picón y Enrique Márquez, de trayectoria política probada. Habría que ser muy descerebrado para señalarlos de “colaboradores”, “alacranes”, “gobierneros” o cualquiera de esas sandeces que ruedan en redes.

La verdadera noticia no es la elección del CNE sino, lo que viene ahora. Picón pasó de ser un expreso político a rector. Hombre cercano a Capriles. Márquez es militante de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales.

Capriles

Sube como mediador, promueve participación. La designación del rector Picón es un punto a su favor. Jugará un rol importante con su partido.

Capriles es el sepulturero de Guaidó. Se impuso la experiencia y el liderazgo, ante la política infantil y virtual.

Capriles se viene ahora por todo el país. Será el portaviones de muchos. Aun es joven, sabe que tiene suficiente tiempo.

Ramos Allup

Se le acaba el tiempo para decidir. El TSJ no le devolverá la tarjeta de AD. Se encuentra en una encrucijada.

Henry Lisandro Ramos Allup, esta a poco tiempo de cumplir 80 años. Es indudable: es un zorro, una mente y un conocedor del ajedrez político, quien lo subestime no lo conoce.

Esta semana Ramos Allup dio la orden: Nadie se pronuncia sobre el CNE. Prohibido declarar. Quien sea Adeco de esa tendencia y este opinando, está más perdido que Adán en el Día de las Madres.

Ramos Allup debe tomar una decisión rápido, su sobrevivencia política está en juego. Los dinosaurios se extinguieron, pero él, mutó y sobrevivió.

Si Ramos Allup decide no participar quedará fuera de todos los espacios de poder y obligará a quienes lo siguen a sacrificar sus liderazgos. De ser así, algunos lo abandonarán para buscar ser postulados por otro partido.

Si Ramos Allup decide participar, necesitará un partido político, pues no tiene la tarjeta de AD y no la tendrá. Entonces tendrá que decirle a sus seguidores adecos que voten en otra tarjeta extraña llamada “Lápiz”. Cosa difícil para un adeco: votar en otra tarjeta.

Más difícil será explicarles a todos, como es que después de tanto alboroto ahora deciden participar. En las regiones ocurrirá un sismo político. Quienes gritaban insultando a sus compañeros y hasta rayando la casa de su partido, ahora regresan diciendo “yo quiero participar”.

Candidatos y aspirantes

Hay candidatos de oposición a las alcaldías, son aquellos que ante los partidos políticos expresaron su deseo de participar. En Roscio inicialmente eran cinco y quedaron cuatro: Douglas González, Edth Caraballo, Roberth Hernández y David Rueda.

Eso son los únicos candidatos que han expresado su deseo de participar y que son postulados y respaldados por una o varias organizaciones políticas.

Hay aspirantes de oposición a alguna alcaldía, son aquellos que sueñan y aspiran ser alcaldes, pero no están postulados, no tienen partidos y no han expresado públicamente su sueño. Eso son aspirantes más no candidatos.

Algunos padecen la tragedia de aspirar pero tener que decir, “no vamos a participar porque no hay condiciones y el bla bla bla de siempre”.

En Venezuela para los cargos de elección popular solo postulan las organizaciones políticas, aspirar sin ellas, es hacer política celestial, o sea, en las nubes.

La joya de la corona

Roscio es el municipio donde está la capital de Guárico, aun no siendo el municipio más poblado ni más rico en ingresos, es capital y su valor es geopolítico.

Ya es un hecho que la actual alcaldesa de esta comarca no tiene la bendición para aspirar.

Una campanada de alerta esta prendida. El candidato saldrá de las bases, no podrá ser impuesto. El candidato del Psuv deberá ser un político con experiencia, alguien capaz de enfrentar al candidato de la oposición.

Dentro del Psuv dan como un hecho que el candidato de la oposición será Douglas González, un médico, exadeco, ahora de Un Nuevo Tiempo. Douglas es una escuela de la política, fuerte en sectores populares.

Por todo ello creen que el candidato del Psuv, también debe ser alguien fuerte en los sectores populares, alguien que conozca el accionar de Douglas González, alguien que lo haya enfrentado y lo haya derrotado en el pasado. Alguien capaz de confrontarlo, responderle y carearse con él.

La persona propuesta tiene el apoyo de las bases, tiene el liderazgo y se mantiene activo en gestiones de partido y de gobierno. Solo falta que desde arriba terminen de evaluar otras opciones.

¿Quién pone y quién quita?

El viejo dirigente del Psuv, ya casi jubilado, en medio de un café caliente me dijo: Mire periodista, yo le voy a decir algo: “En el Psuv las decisiones las terminan aprobando cinco personas”.

«El Gobernador y el Equipo Político del Psuv mandarán propuestas y 5 personas en Caracas decidirán».

“Esas mariqueras que usted dice; que Iris Varela va a venir y va a nombrar un candidato para tal alcaldía, no son ciertas”.

Me tomé mi café calladito y me dediqué a escucharlo.

Deshojando la margarita

Este viernes, luego de mucho tiempo inactivo, nuevamente se reunió el G4 de Guárico: Representantes de AD Y VP (sin tarjeta), representantes de PJ y UNT, y el Frente Amplio.

Las cosas han cambiado, allí también la mayoría expresa su deseo de participar en las elecciones.

Pregunta

¿Qué hacía este viernes el Secretario General de AD en El Sombrero, junto a José Camejo exalcalde de Ortiz y Douglas González precandidato a la alcaldía de Roscio? ¿Con quién conversaron?

“Ese municipio con solo 20 centros electorales y 20.700 electores, los adecos lo vamos a recuperar, eso es tierra adeca”, así responden a mi pregunta. Allí están cocinando y no es precisamente un pollo.

Carmen Nohelia Gutiérrez

Es la Coordinadora de Primero Justicia en el estado Guárico, líder reconocida en el municipio Monagas. Ha sido candidata a la alcaldía y a diputada.

Su partido sigue en el G4, no hay aun un pronunciamiento sobre participar en las elecciones. Desde los sectores que si participarán la mencionan con insistencia como la candidata de la oposición ideal para la alcaldía de ese municipio.

Pedacitos

Cogen cuerpo las candidaturas de Pedro Loreto en Infante y Juan Jesús en Miranda.

Tres cosas: No escribo para complacer ni halagar, Intento hacer análisis y no opinión. No me molesta que cuestionen o rechacen lo que digo, pues ese es un derecho del lector.

El presidente de Ecuador Lenin Moreno dijo que Maduro era responsable de las protestas en Colombia. De ser cierta esta locura, entonces Maduro es un tipo muy poderoso.

El Psuv sigue como un cuartel: No se puede hablar mucho, aunque aguas abajo hablan y se quejan demasiado. No se puede decir que aspiras aunque aspires.

Lamentamos la partida de Leopoldo Quintana una escuela de la política, caballero amplio y tolerante.

Nos preocupa la situación de nuestro amigo y colega Jairo Alcalá hospitalizado con Covid en los Estado Unidos.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital