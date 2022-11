Los Tubazos del Domingo / Hoy eres martillo, mañana aguanta cuando toque ser  clavo

Martillo vs clavo

Dice el dicho popular “si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos”. Una nueva adaptación de este adagio corre en política, la misma hace una analogía entre los que tienen el poder y los que no lo tienen; ya sea, por estar en oposición o por no estar en el gobierno.

Un político rojito guariqueño carga una bolsita con clavos de tres pulgadas y al encontrar a algunos de sus camaradas les ofrece uno, mientras le dice: “Ahorita eres martillo, toma esto, para cuando te toque ser clavo”.

La anécdota no es sacada de ningún libro barato, de esos que llaman autoayuda. Lo vi mientras compartía un café en un sitio público.

Es sabroso ser martillo y andar dándole golpes a todo clavo que no esté bien clavado. Los martillos son poderosos, pues tienen fuerza, golpean duro y te pueden clavar o enterrar. En ocasiones te golpean tan fuerte que te doblegan.

Dicen que la culebra se mata por la cabeza. El martillo golpea certeramente en la cabeza. Nadie golpea a un clavo por su filosa punta.

Pero no siempre serás martillo, la vida da vueltas, y en ocasiones, quien es martillo, le toca ser clavo. Fin de la historia.

Psuv vs AD

Los adecos pasaron de los 80 años y los rojitos psuvistas arriban a 16. Conclusión: Los Adecos tienen un partido octagenario que está vivito y coleando. El Psuv, un adolescente de 16 años que ahora es que le queda vida.

Los adecos han entrado y salido del gobierno, les han destituido y enjuiciado presidentes, se han dividido varias veces, y allí están.

Sirva ese ejemplo blanco, para los que sueñan con que los rojitos se dividan por pendejadas como que no me gusta fulano o no me dieron un cargo, entiendan que la política es cosa seria .

Recordemos que fue el 15 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, lanzó la propuesta de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para el venidero 15/12, muy seguramente, ya el Psuv tendrá los equipos políticos armados y vendrán los anuncios de interés.

San Juan de los Morros capital de la rumba

Recientemente la capital guariqueña ofreció dos espectáculos musicales la misma noche. En la concha acústica de la Unerg miles de estudiantes se congregaron para disfrutar de una mega rumba.

En ese mismo momento, en la Redoma, frente al Monumento a la Bandera, una cantidad similar disfrutaba de otro espectáculo.

Más allá de asumir que un evento era de la gobernación (Psuv) y otro de la alcaldía, (oposición) creo que lo importante fue el retorno de los espacios para la recreación.

San Juan de los Morros es una ciudad universitaria, el guariqueño, al igual que el venezolano, le encantan estas fiestas.

Celebro y aplaudo ver dos conciertos el mismo día. Me importa un carajo quien los organice.

Si garantizamos transporte, si iluminamos las calles y se sigue trabajando el tema de la seguridad, en lo cual hay logros significativos, volverá la vida nocturna y la rumba.

No podemos pensar como ancianos, los jóvenes y el adulto contemporáneo requieren de estos espacios, es un derecho constitucional.

Si vuelve la vida nocturna, los conciertos y eventos gratis o pagando, muchos ganan. Es un granito de arena para seguir avanzando.

Cara a cara

Esta semana el gobernador de Guárico José Vásquez volvió a recorrer nuevamente varios municipios del estado. Zaraza, Ribas y Santa María recibieron al mandatario.

Estrechar tu mano con otro, mirar a los ojos y respetar las diferentes costumbres culturales son algunas de las condiciones básicas para conectarse con los demás.

Es muy difícil adversar a alguien que lleve esta ventaja. Sobre todo si los misiles que disparo contra este, son con pólvora vencida y desde una limitada red social donde pocos me dan la razón.

Trompadas municipales

Un video se difundió esta semana, en este, unas damas discuten frente a la Cámara Municipal de Roscio, en el estado Guárico. Muchos preguntaron por este hecho y el por qué no salió reflejado como una noticia en los medios.

1.- Una noticia es un hecho veraz y de interés social. En la discusión escenificada en la calle, no vemos a ningún concejal de la Cámara Municipal: discutiendo, golpeando o recibiendo agravios.

2.- El hecho que muestra el video no tiene imágenes ni pruebas de que este haya iniciado dentro de la Cámara Municipal. Muestra un pleito de calle.

3.– Si los involucrados en el hecho no son personas reconocidas, no deja de ser una riña. Sería noticia de interés en el momento en que estos sean detenidos y reseñados por alguna falta de las que cabría aplicar.

4.- Sin embargo, como el periodismo no es guiarse por chismes de comentaristas y videos mudos, toca averiguar el origen del conflicto.

Conclusión:

Si el conflicto se originó dentro de la Cámara Municipal es de interés noticioso y debe ser informado.

Si la riña de las damas involucra a funcionarias de la Cámara Municipal cercanas a ediles y otros funcionarios de esta, es de interés público.

Si el origen de la discusión es por elementos que involucran a concejalas y a la secretaria de cámara, entonces es noticia y políticamente, el partido al cual pertenecen las damas, debe intervenir.

Encerrona

Esta semana se publicaron las primeras entrevistas realizadas por el equipo de La Encerrona. Reyes Waldrop y Carlos Ocariz fueron los invitados para esta nueva propuesta comunicacional.

La Encerrona es una idea creativa de entrevistas luego de la alianza entre El Tubazo Digital y Oyes 89.7 FM.

Hasta ahora se siguen sumando personas al equipo de producción, y los invitados comienzan a llegar para ser “encerrados” en una entrevista liderada por Víctor Hugo Donaire y quien esto escribe.

Pantalla gigante

Muy acertada la idea de la Alcaldía Roscio en Guárico, de transmitir juegos del Mundial de Futbol desde la pantalla gigante que se encuentra en la Avenida Bolívar de San Juan de los Morros. El deporte une.

México

Iniciaron los Diálogos de paz en México. Tiene rostro social y el gobierno logra recuperar algunos millones de dólares de los que le habían secuestrado. Una parte de la oposición ya comienza a cuestionar a la otra que dialoga. Ellos son blancos y se entienden.

Numeritos

Las primarias van lentas, la tesis de elecciones adelantadas no termina de cuajar. La oposición con cuarenta candidatos no garantiza aun una unidad.

A nivel local, en muchos estados, la radiografía es igual. No hay candidatos a la gobernación con liderazgo. Se trata de sumar.

El análisis de algunos políticos de oposición es errado, pues sacan cuenta de la caída en votos que tuvo el Psuv, pero en intentan esconder el mínimo crecimiento que estos tuvieron.

Para muestra un botón

Los seis candidatos del Psuv a la gobernación que fueron a reelección en 2021 cayeron en votación.

Incluso Rafael Lacava, el más popular que algunos ven como presidenciable, en 2017 fue electo con 486.654 votos y cuatro años después es reelecto con 333.919. Cayó 152.735 votos. Aun así, su gestion es aplaudida hasta por opositores.

En Guárico José Vásquez fue electo en 2017 con 206774 votos y reelecto en 2021 con 118.469. En este último proceso, en Guárico el Psuv cayó en 88325 votos.

Pero el dato de interés matemático es que la oposición en 2021, en relación con 2017 a penas pudo crecer un poco más de 1% en este estado.

Es una ecuación sencilla: si mi adversario cae, pero yo no subo, no estoy haciendo nada.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital