Los Tubazos del Domingo / Las bajas pasiones en nuestra política

En política se utiliza mucho el término “bajas pasiones”, para referirse a conductas antipolíticas, como: traición, envidia, ambición, y hasta inmadurez al actuar.

Las llamadas “bajas pasiones” no son exclusivas de gobernantes, militantes o lideres. Todo humano esta propenso a caer en estas.

En lo personal, prefiero hablar de “bajos instintos” pues la pasión ha sido utilizada erróneamente en positivo, como algo que se hace con dedicación.

Etimología

Pasión viene de “Padecer” por eso se habla de “la pasión de Cristo”. Es una inclinación o una preferencia muy viva hacia algo o alguien.

Etimológicamente pasión viene del latín passio (“sufrimiento”), derivado de passus, (“sufrir”), verbo emparentado con el griego (“dolor, sufrimiento, condición, muerte”).

A un año de las primarias

Este 8 de agosto se cumplió un año de las llamadas elecciones Primarias Abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para muchos, esta fue la génesis de algunos inconvenientes que hoy se viven.

Grupitos, divisiones, exclusiones, puñaladas y decepciones. Sin minimizar el aporte e importancia que tuvieron estas para fortalecer al Psuv como organización.

A un año de este evento interno, algunos evalúan aun lo vivido. A veces se gana, a veces se aprende. Los que no ganaron, aprendieron un año después, que la única vía sigue siendo mantenerse unidos, lo mismo piensan los que creen que ganaron.

Bajas pasiones

El enlace nacional del Psuv para Guárico Hugbel Rafael Roa asistió esta semana a un evento con la militancia en San Juan de los Morros, allí expresó la siguiente tesis:

”Nosotros hicimos un análisis, aquí no perdimos ningún municipio. No nos ganaron ningún municipio. Nosotros perdimos, porque en muchos de esos municipios se impusieron las bajas pasiones”.

De esta manera el líder rojo, intenta motivar a la militancia y hacerle ver que esos espacios no fueron exactamente ganados por la oposición, sino que, prácticamente, se entregaron, producto de la abstención roja, el descontento, las diferencias y la exclusión y autoexclusión, entre otras causas.

Regresan los hijos

Los rojitos convocaron en Roscio a puertas abiertas, en el Gimnasio de Gimnasia, en la Villa Olímpica. Allí informaron sobre las fechas y los pasos para la renovación de las estructuras del partido.

Dos cosas que se pudieron apreciar y destacar:

1.– El discurso de unidad y amplitud. La apertura a rojitos y aliados. La insistencia en fortalecer el partido como familia y como espacio de debate. En los discursos escuchados fue reiterativo el concepto de unidad.

2.- Las caras allí observadas confirman el retorno al ruedo de muchos, que luego del 8 de agosto pasado manifestaron o fijaron algunas observaciones. Allí estuvo el exalcalde de Roscio Gustavo Méndez, quien goza de aceptación entre las bases rojitas.

Los llamados frentes, grupos o tendencias, asistieron a la cita: laristas, gallardistas, chacinistas y vasquistas, clasificaciones usadas por unos y rechazadas por otros, allí estuvieron. Los apretones de manos, como gesto de caballeros y madurez se impusieron esa tarde.

Pregunté a varios ¿quién gana con ese encuentro? La respuesta fue unánime: El Psuv.

Estadisticas

Conversé este sábado con Gustavo Méndez, conocedor de la materia electoral. Entre café y análisis abordamos el tema de la “victoria” opositora el 21 de noviembre en Guárico.

Méndez saca lápiz y compara las elecciones regionales, 2017 contra 2021. En esta última, el voto de la revolución decreció en el estado -88.336 votos, es decir, 42,73%.

Mientras que el voto opositor creció +1.573 votos, lo que significa, apenas 1,27%.

En un escenario como este, y con una abstención de 54,47%, la gran interrogante que hago es:

¿A dónde se fue el voto chavista?

A ninguna parte, la oposición, no solamente no pudo crecer ni en 2 mil votos, sino que no logró captar nada del voto chavista. La tarea es buscar ese voto y amarrarlo.

Buhoneros

Esta semana fue noticia el tema de los buhoneros en la capital guariqueña. El buhonero o trabajador informal es un caso complejo.

El problema es una especie de papa caliente o dilema para muchos alcaldes. Algunos evitan tomar decisiones en este campo. Otros se arriesgan.

Es un caso social, pues se infiere que en su mayoría, cosa que no es del todo cierto, estas personas sobreviven con ese trabajo.

Es un caso político, pues la decisión que tome un gobernante, incidirá positiva o negativamente en la valoración de su gestión.

Es un caso jurídico, pues existen leyes para normar la venta en la calle.

Sobre esto se recogen tres consideraciones:

1.- Toda persona tiene derecho a un trabajo que le garantice vivir dignamente. Una manera de ayudar a estos comerciantes informales es garantizarles las oportunidades de progresar.

2.– Toda persona tiene derecho a una ciudad limpia, ordenada. Con aceras despejadas. La anarquía reinante en algunas ciudades del país es producto de la incapacidad de quienes gobiernan y de la falta de conciencia de los gobernados.

3.- Todo gobierno municipal tiene la obligación de reordenar la ciudad. Normar un funcionamiento adecuado de esta.

El cobrar impuesto y corregir la anarquía en las calles, es una obligación de la Alcaldesa de Roscio, Sulme Ávila y de todos los alcaldes del país, quien no lo haga deja de cumplir con su deber.

Maestros y mentiras

La protesta de los maestros, justa y necesaria, un derecho al que nunca deben renunciar, sirvió para tres cosas:

1.- Para que el gobierno comunicara la decisión de pagar. El miedo terrible a decir que no hay suficiente recursos lo incomunica.

2.- Para promocionar a Mario Silva. La manipulación del audio y su supuesta amenaza a los maestros, cosa que nunca ocurrió, solo ayudó a recordarlo.

3.- Para confirmar que tenemos expertos en manipular y crear bulos. El supuesto tuit de una ministra mandando a los maestros a vender cambures y otras locuras, fue reenviado como cierto. Peor aún, con tristeza se ve a personas indignadas respondiendo y comentando lo que no logran confirmar. Mientras unos pierden la poca credibilidad que tienen, otros pierden la esperanza.

Movidos en política

El Psuv mueve sus bases con la renovación anunciada. Eso los mantiene activos. Los Adecos van por los municipios organizando su partido. Saben que es necesario.

El gobernador José Vásquez recorre el estado como si estuviese en campaña. Estrechar manos y mirar a los ojos a las personas te conecta más. Él lo sabe.

Legisladores del Clebg también patean calle: opositores denuncian el estado de centros de salud, mientras la legisladora Dayana Encinozo responde resaltando la inversión realizada en dichos centros. Ambos intentan hacer gestión y política, como debe ser.

Partidos del Gran Polo buscan fortalecerse: PPT y Alianza para el Cambio se hicieron sentir esta semana.

Mientras que los llamados partidos del G4 comienzan a preocuparse, ante la olla que se podría destapar en monómeros. La salpicada pudiera llegar por estos lados.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital