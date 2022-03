Los Tubazos del Domingo  /Muchos miran al mundo por unos huequitos

Murió la verdad

La mediática de Ucrania cayó esta semana. ya no hay credibilidad sobre las noticias, se dijeron muchas mentiras y se manipuló demasiada información. Sumado a ello, se censuró canales de información rusa que podía dar una versión de los hechos.

Jamás, ni siquiera en la guerra de Irak, se había manejado mediáticamente una guerra de esta manera. La verdad cayó en combate. La verdad murió, no en una explosión, sino en la autopista de la red. Y lo peor, ya no sabemos que es la verdad.

Petróleo

El tema energético pasó al primer plano. La guerra y las víctimas ya no importan. Ahora las economías del mundo, en medio del pragmatismo se reacomodan.

Estados Unidos envía emisarios a hablar con el presidente que hasta hace una semana no era presidente. Nada sorprende, es un asunto económico y no político. Es un asunto de supervivencia.

Maduro debe aceptar y negociar, es lo lógico. Ambos se necesitan. Llegar a acuerdos con USA no significa dar la espalda a Rusia, esa es una ecuación simplista.

Lo que más me sorprende de todo esto es leer a «opinologos» apostando a que Biden no concrete acuerdos con Venezuela. Imploran para que estos no se den. Un acuerdo petrolero daría un aire a nuestra economía y en consecuencia a muchos sectores de esta.

Seis claves sobre el tema petrolero

A raíz del acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos por el tema energético, surgen muchas interrogantes. Para quienes les gusta el debate y la investigación, de lo que por esta semana será el tema principal, aquí les dejo esto:

1.– Los tres países que más producen petróleo en el mundo son: Estados Unidos (17,6 millones BD). Seguido de Arabia Saudita 12 millones BD) y Rusia con 11,3 millones de BD). Algunos analistas y corporaciones dan a cada uno, dos millones por debajo. Lo cierto es que son los primeros tres productores.

2.- La dinámica de la economía y las sanciones son complejas a la hora de tomar decisiones: Europa tiene una gran dependencia de Rusia, 60% de las exportaciones rusas de petróleo van a Europa, a los más ricos. Los rusos envían 20% a china, mientras que Estados Unidos solo compra 3% de este, a Moscú.

3.- En cuanto al gas que también incrementó precios, 40% del gas que consume la Unión Europea se lo compra a Rusia, mientras que Estados Unidos no importa gas ruso.

4.- Estados unidos necesita nuevos proveedores de petróleo. Pide a Arabia Saudita que aumente la producción pero esta no acepta. Al aumentar la producción de petróleo, aumenta la oferta y caen los precios.

Arabia Saudita es el segundo productor, pero el primer exportador. Arabia Saudita forma parte de la Opep. La Opep comercializa 60% del petróleo mundial. Esta organización juega un papel clave para definir el precio.

5.- El aumento de precios beneficia economías petroleras en América Latina: Brasil y México son los principales productores, mientras que Venezuela, Ecuador y Colombia producen en menor escala.

6.- Venezuela exporta petróleo pero importa gasolina, y si sube el petróleo, también se encarece la gasolina.

Conclusiones:

Estados Unidos se llevaba solo 3% de la producción petrolera rusa.

Venezuela puede ser parte de ese mercado que satisfaga un porcentaje de ese 3%.

Venezuela deberá invertir en la industria y aumentar la producción.

Sin embargo, en medio de un acuerdo, la bonanza no será de inmediato. No seamos los ilusos consumidores de propaganda.

La pregunta que muchos no se han hecho

El analista Luis Vicente León la lanzó esta semana y cayó como un balde de agua fría:

¿Dónde creen que irá a parar el petróleo ruso sancionado?

La respuesta es sencilla: A competir (con ventaja) en el mismo mercado que Venezuela, si no flexibilizan sanciones.

Para Venezuela “le será mucho más difícil colocar su petróleo en China compitiendo con el petróleo ruso, que tiene una industria mucho mejor dotada y un mejor producto”.

En cuanto al tema ideológico, León lo explica: “el tema de “fidelidad” con aliados no debería ser un problema, puesto que cuando el petróleo venezolano fue sancionado, las refinerías del Golfo de México lo cambiaron y adivinen ¿por quién? Pues por petróleo ruso y los dos gobiernos siguieron siendo panas. Es economía”.

La guerra

La guerra económica ya comenzó, después de tanto mencionarla y repetirla en discurso de Venezuela. Ahora es una realidad en su máxima expresión. Verán cosas que nunca pensaron que sucedería, como estadounidense pasando a México para surtir combustible.

En toda guerra hay treguas, reacomodos y armisticios. Veremos como termina el encuentro entre Estados Unidos, un verdadero tigre de papel y Venezuela, un extraño país que a pesar de todo lo duro que le han dado, aun no lo quiebran.

Muchos no comprendieron esta jugada. El Gambito de Dama petrolero paralizó el tablero de unos cuantos. Como incrédulos miran al mundo a través de un par de huequitos.

Discurso político en nuestro patio

Poco avanza la diplomacia, la tolerancia y el discurso político. Ilusamente, opositores y gobierno se adversan sin argumentos, con lenguaje devaluado y en escenarios virtules.

La batalla no se da en un grupo de whatsApp. La lucha por el poder no es municipal. Debe tenerse una visión nacional e internacional. Lo demás es pérdida de tiempo y desgaste de neuronas.

La ausencia de una estrategia comunicacional y la errada designación de voceros con habilidades discursivas, es la gran debilidad de gobierno y oposición.

Históricamente, los partidos y los aspirantes utilizan los dos primeros años de su adversario para prepararse: organizar y fortalecer sus estructuras políticas y los últimos dos para confrontarlo.

En la actualidad: los aspirantes gastan los cuatro años de los gobernantes para cuestionarlos y confrontarlos. Le cuestionan lo malo y lo bueno. Mientras, carecen de organización y estructuras sólida para una batalla electoral.

Esto no significa que no se hagan criticas, que no se haga oposición. Recordemos que en este país, ahora todos son gobierno y oposición, de acuerdo al lugar donde se encuentren. Se trata es de saber cuánto tiempo invierto en confrontar y cuanto en construir y organizar. Cuanto tiempo dedico a teclear en redes y cuanto a recorrer las calles y hacer cara a cara.

Quien tenga el poder, al igual que quien desee tenerlo, deberá contar con una maquinaria, fuerte, activa, aceitada, renovada, lista, que sea capaz de movilizarse rápidamente. Redes y estructuras ya designadas.

Algunos quieren y sueñan con un cargo y no con el poder. Mientras sigamos pensando que todo termina cambiando a Maduro estamos mal. Muchos sueñan con el cargo de gobernador o del alcalde. Han personificado el problema. Le pusieron nombre y apellido a toda una falla estructural. Error de cálculo. Incluso, en ocasiones, los aspirantes son parte del problema.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital

