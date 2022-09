Los Tubazos del Domingo / Numeritos y retos de quienes aspiran tomar o mantener el poder

Termina el primer ciclo del proceso interno del Psuv para renovar sus estructuras. Dirigentes psuvistas insisten en que salieron fortalecidos.

Este proceso, lo analizamos la semana pasada. Este sábado el enlace nacional del Psuv para Guárico Hugbel Roa reveló detalles.

De análisis

Algo ocurrió en las elecciones de las bases del Psuv que quedará para la interpretación de los lectores:

1.– La primera elección fue la de los llamados propulsores, los árbitros del proceso.

2.– Luego se escogieron los líderes de calle.

3.- La siguiente semana los líderes de comunidad.

4.– Y finalmente las UBCh, 10 personas por cada Ubch.

En el caso de los líderes de calle y comunidad, 81% de estos fueron ratificados y solo se renovó 19%. Eso se interpretó como una ratificación del liderazgo, como un reconocimiento.

Sin embargo, en el caso de las UBCh, 70% de estas estructuras fueron renovadas, es decir, rasparon a las cabezas de estas.

El liderazgo individual fue reconocido, pero las estructuras colectivas fueron sacudidas por la voluntad de las bases. Bienvenidos los análisis.

Padrón abierto

Algunas individualidades intentaron desacreditar el proceso eleccionario del Psuv argumentando que en este, habrían participado militantes de otras organizaciones. Craso error.

Si esto es así, como en efecto así fue, significa que el Psuv logró movilizar a simpatizantes y amigos, que aun militando en otros partidos, acudieron a votar.

¿Qué opositor comprometido, en su sano juicio, se le ocurre ir a votar en un proceso interno del partido que combate?

Fácil de responder: el opositor o no psuvista que no está casado ni comprometido con la oposición y que pudiera, en situaciones coyunturales, votar por el Psuv.

El Psuv jugó estratégicamente, para postularse, tenías que ser chavista reconocido, para votar, solo se requería estar inscrito en el CNE.

Lo que algunos, en su infantilismo político quisieron criticar, el Psuv, en sus balances, lo celebra como un punto más.

Un dato

El Psuv abre sus puertas a independientes, simpatizantes, amigos, aliados, pero eso si, los postulados electos, deben ser leales y rojitos.

Este sábado se reveló un dato que algunos no lo sabían o no lo habían pensado: ¿Puede alguien que no haya votado el 21 de noviembre ser electo como jefe de una UBCh?

¿Qué pasa si una persona que no se activó, que no voto en el proceso pasado, resultara escogido, precisamente para garantizar que las personas voten? ¿no sería eso una contradicción?

Sobre ese detalle Hugbel Roa fue enfático y soltó la noticia: “Estamos evaluando, estamos buscando quien pudo haber quedado electo en alguna de estas responsabilidades y no votó en el proceso electoral pasado”.

Sobre el tema explicó que “el que no votó, automáticamente sube el segundo, no puede ir una persona que no le importó votar en las elecciones, y ser jefe de UBCh y eso ya es una decisión de la Dirección Nacional”.

Freddy Bermúdez

Esta semana partió un personaje sanjuanero, un hombre de la Tasca del Pueblo, educador, promotor cultural, animador. Se trata de Freddy Bermúdez conocido por su nombre artístico como Armando José.

Armando enfermó, se fue desgastando, cayó en cama, y muchos se olvidaron de él. Entregó la vida por la cultura y por su San Juan. ¿Dónde quedaron las instituciones culturales, los gremios?.

Estamos ante una terrible crisis que se acompaña de la indiferencia. Desechamos y olvidamos a quienes caen enfermos.

De qué sirve tanta bailadera y joropo acrobático araucano, presentado en actos oficiales, si dejamos morir a nuestros cultores.

Entrevistas

Entrevistamos al gobernador del estado Guárico José Vásquez, preguntamos lo que quisimos preguntar, como debe ser, y el respondió, como quiso responder, como debe ser.

Nuestro trabajo es hacer periodismo. Eso intentamos. La entrevista la pueden ver en nuestro canal de Youtube.

Encuesta

Esta semana se conoció un nuevo trabajo de campo realizado en todo el país por la empresa Maganalisis, los resultados coinciden con otras firmas que han realizado encuestas.

Entre los aspectos que se siguen manteniendo, figura el rechazo a las organizaciones políticas. El porcentaje de personas que manifiestan no pertenecer a ningún partido se elevó a 90,4%.

Demasiado alto, para un país politizado y ciudadanos que les gusta la política. Claro está, esto no significa abstención, debemos aprender a leer las encuestas.

En este porcentaje se ubican descontentos chavistas y opositores que incluso, permanecen inscritos, pero dentro de su descontento, expresan ya no pertenecer a ningún partido, lo cual no significa, que no votarían por ese partido en el cual una vez militaron.

Del resto del porcentaje, el Psuv se lleva el 6,1% lo cual, si lo promediamos sobre la base de un padrón electoral de 20 millones de electores, nos dará un número muy bajo, para la cantidad de seguidores que el Psuv asegura tener.

Sin embargo, debe entenderse que el Psuv inscribe en sus filas a jóvenes desde los 16, y estos no entran en el padrón del CNE.

Ante la pregunta: ¿Puede mencionar los líderes de la oposición venezolana en los que usted confía y cree?

70,6 dijo que ninguno, y peor aun, 12,8% expresó que no sabe. Solo figuran: Maria Corina (8,9%), Manuel Rosales (4,9) y Juan Guaidó (3,8). El resto apenas llega a 1%.

El rechazo hacia la clase política aumenta cada día. Esto es una campanada de alerta que obliga a la oposición y al gobierno, a una unidad, cada uno en su grupo, por encima de todas las cosas.

Lejos

Aunque 2024 está lejos, el Psuv trabaja como si estuviera en elecciones. Aceita, pule y repule su maquinaria, las llama “sus estructuras” las renovó y ahora las fortalece.

¿Qué otra organización está haciendo esto?

La oposición dice en su discurso que son mayoría y que el apoyo del gobierno es cada vez menor.

Lo que no termina de entender la oposición, es que la oposición se conforma de radicales, abstencionistas, antipartidos, y una gama de opciones.

El chavismo se compone de un bloque, con tendencias y graves problemas, con una crisis de popularidad producto de la falta de recursos para hacer gestión y su dificultad para explicar esto, pero con un candidato que cada vez los une más.

Queda mucho trabajo por hacer dentro de las filas de la oposición, reto: construir la unidad para luego construir una estructura o maquinaria: Eso no se construye de un día para otro.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital