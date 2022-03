LOS TUBAZOS DEL DOMINGO/ Políticos se debaten entre chismes y denuncias

Esta semana se unieron representantes de varios gremios sindicales, junto a actores políticos para dar a conocer presuntos hechos de corrupción.

Luego del escándalo que estalló en las instalaciones de la Región de Salud del estado Guárico, sectores gremiales y políticos comenzaron a expresarse.

Aseguran tener un grueso número de folios en donde estarían las llamadas pruebas de corrupción. Las mismas fueron entregadas durante una rueda de prensa al excandidato a la gobernación de la oposición Octavio Orta.

A diferencia de la alcaldesa de Roscio Sulme Ávila que denunció ante el Ministerio Público, en este caso, las presuntas pruebas le fueron entregadas a un representante de la oposición.

Rojitos desestiman

Para los sectores Psuvistas en la entidad llanera, todo es parte de una campaña que va tras la cabeza del actual mandatario regional José Vásquez.

Sin dar muchos detalles sobre los once camaradas detenidos en la región de salud, voceros del Psuv se desmarcan asegurando lo mismo que su jefe: “Las responsabilidades son individuales”.

Efecto retardado

Luego de casi dos semanas de la detención de los funcionarios de salud, es que el partido reacciona y da la cara, para responder por sus militantes involucrados en este hecho.

El cliché de las responsabilidades individuales no terminan de convencer . Pues se trata de militantes rojitos, algunos con funciones políticas y participes de las acciones que se venían desarrollando en el gobierno regional.

Aun, después de todo este tiempo, nadie quiere dar detalles sobre este tema. En la calle y redes, al igual que entre pasillos y filas rojitas se comenta toda clase de hipótesis y datos. Es como una nube oscura, mientras menos se sepa parece que es mejor.

Algo si es cierto:

1.- Desde hace mucho tiempo se comentaba con insistencia que algo estaba ocurriendo. Denuncias y datos que pudieron haberse investigado.

2.- El procedimiento sorprendió a muchos. Todo cayó del cielo, nadie estaba dateado. Fue una verdadera sorpresa.

3.- En honor a la verdad, cada quien es responsable de sus actos. Allí tiene razón quien esgrima esta frase, solo que debe acompañarse de otras acciones.

4.- Aun cuando los 11 detenidos se les dictó privativa de libertad, se consideran presuntos. Periodísticamente se debe tener siempre en cuenta el principio de la inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

5.- El hecho de que un funcionario cometa una falla no significa que su jefe sea responsable. Salvo que se demuestre que hubo complicidad, asociación o cualquier otro término que los una en su falla.

Un periodista en apuros

El pasado 2 de febrero fue aprehendido un joven guariqueño, periodista y vinculado a altos dirigentes del Psuv.

Este trabajó desde joven con el gobierno de Manuitt, con Rodriguez Chacín y en estos años se movía entre Caracas y San Juan. Acompañaba al diputado Fernando Rios cuando este perdió la vida en un desafortunado accidente.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó el pasado jueves 17 de febrero durante una rueda de prensa la detención de Ramón Centeno.

Según la versión ofrecida, Centeno “fingía ser diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y utilizaba esta condición para visitar a una persona detenida”.

Sobre este caso se hizo un silencio sepulcral en el estado. Nacionalmente el caso es prohibido y regionalmente ahora todos miran a otro lado y dicen no conocerlo.

Al igual que en todos los casos noticiosos solo aspiramos que lleguen los tiempos donde tengamos acceso a las fuentes y se informen los detalles necesarios que convierten a este hecho en una noticia.

Falta uno en el gabinete

El 24 de diciembre pasado, el gobernador José Vásquez anunció el gabinete que lo acompañaría en la gestión que iniciaba.

Engels Alfredo Montilla Gedler , un dirigente de Podemos, activo en las redes, defensor a ultranza de la revolución, un cuadro, según algunos, fue designado por Vásquez.

Debía asumir el Instituto de Ciencia y Tecnología (Inciteg) cargó que, según nuestra fuente, nunca asumió.

Este joven nacido en 1983 había resultado electo concejal por el municipio Roscio. Permanentemente era noticia.

Usted se preguntará: ¿ y cuál es el motivo del comentario?

Pues, que se borró del mapa, ahora no aparece por ningún lado. ¿Dónde está este funcionario?

Cualquier mortal tiene derecho a desaparecer, esa es su vida privada, pero estamos hablando de militantes activos, de uno que alumbraba mucho.

La primera víctima

Hay una expresión muy conocida en el periodismo: “En una guerra, la primera víctima es la verdad”.

Con los hechos ocurridos en Ucrania, hoy más que nunca esta frase cobra vigencia. Confieso que al principio me asombraba la ligereza con que el tema es tratado en redes. Luego empecé a sentir tristeza por los “intelectuales de panadería” y ahora solo me da risa.

Los expertos eruditos de wikipedia, con postgrado en corta y pega colocan toda clase de barbaridad en redes.

No tienen la más mínima idea del tema económico, de gas y petróleo. Solo importa reenviar un video, no importa que sea de Siria, total, se parece a Ucrania.

Puedo entender que en su red social, cada quien coloca lo que le venga en ganas, pero ver a dirigentes políticos, expertos, veteranos o leídos, diciendo atrocidades, no me parece.

Esta nueva camada de opinologos tienen una característica especial, ninguno produce una línea propia, no hay tiempo de pensar, hay mucho que cortar y pegar, sin importar si es verdad o mentira.

Equilibrio

Este sábado 5 se instaló el V Congreso del Psuv , en este, Diosdado Cabello intervino y se refirió a la supuesta pelea entre él y el presidente. Se burló de este permanente comentario que la oposición siempre trae a colación.

Diosdado destaco el “equilibrio” que Maduro a tenido para gobernar y recomendó que este debe tenerse en las regiones.

En este breve comentario reconoció que existen corrientes, tendencias o diferencias en la batalla por el poder, pero que gracias a ese equilibrio cada quien se siente incluido.

Aguas abajo, en muchos estados, se plantea un gobierno y un partido en donde se vean las caras los diferentes grupos o frentes.

El arte de la política: Sentarse con los que no quieren sentarse y hablar con los que no me quieren hablar.

No todo es malo

Mientras la credibilidad de muchos va de capa caída y las instituciones se caen, siempre habrá quienes se recuperen o mantenga prestigio y confianza.

La Unerg vivió su época de oro antes de caer en el oscuro hueco de la burocracia y el abandono.

Sería mezquino no reconocer los esfuerzos que allí se están haciendo para que esta casa de estudios vuelva a ser referencia.

Con el regreso de la “normalidad”, miles de estudiantes vuelven a clases. Carreras como Medicina y Derecho ya iniciaron este 2022. Mientras que otras como Comunicación Social arrancan este mes.

La tarea de hacer de esta universidad una de las mejores, no es solo del rector. Cada estudiante, cada profesor y cada uno de los que allí laboran debe poner su grano de arena. Hoy le hago un reconocimiento.

CIVA

Mi gran amigo Rafael Pérez, siempre bromeaba diciendo que el tenía una oficina en el CIVA, es decir, el Centro de Investigaciones de la Vida Ajena.

De esta manera se refería a un lugar en donde frecuentaba. También decía que el chisme no lo hace una lengua sino un oído.

Si me preguntaran ¿que es un chismoso? Diría que no es quien bajo el anonimato escribe pendejadas, sino quien repite y reenvía esto.

Los chismosos son como los actores, solo hacen películas cuando tienen seguidores. Creo que es tiempo de para esta dañina forma de comunicar.

Es sencillo: O usted es parte de la solución o usted es parte del problema.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital