Los Tubazos del Domingo / Tres lecciones de Pedagogía Política  

I Obsesión

Félix Wilson médico veterinario, gran amigo y conocedor de teorías y prácticas, me contaba una vez sobre las obsesiones.

Para darme clases de la realidad política, citaba el ejemplo de una periodista que junto a su esposo tenía un programa matutino en Venevisión.

La época en que los principales canales mantenían una férrea campaña contra Cuba. Incluso, aliados de ese país, como Carlos Andrés Pérez, eran duramente criticados.

Wilsón decía que la fallecida periodista Sofía Ímber, de origen Rumano pero nacionalizada venezolana era un ejemplo de la “obsesión enfermiza”.

“Si lleva un escritor a su programa, termina diciendo, en Cuba no se podría publicar un libro como este. Si entrevista a un árabe o inglés, a un cocinero o jardinero, mete el tema de Cuba” relataba el veterinario.

La obsesión consiste en una idea permanente o pensamientos negativos que determinan la conducta de una persona, ocasionando malestares y ansiedad significativa, así la definen los especialistas.

Si usted se levanta y se acuesta criticando a Diosdado, al presidente, al gobernador o a la alcaldesa. Si los ve hasta en la sopa, y siente la necesidad de nombrarlos, usted simplemente: está Jodido.

Tiene dos opciones: reconózcalo y busque ayuda o comience a hacer política de verdad.

II El primer alcalde

Rafael Jiménez era un médico pediatra considerado uno de los mejores en la capital guariqueña. Jiménez fue el primer alcalde electo por votación popular en Roscio y el primero destituido por referendo.

Este médico adeco, era una biblioteca, el tipo ideal para conversar. Con una cultura universal admirable. Cuando lo conocí me ofreció trabajo, y me dijo: “yo sé que tu eres de Bandera Roja, eso ya me lo dijo un concejal, pero a mí no me interesa”.

Yo no era de Bandera Roja, era del MEP, pero con un acercamiento y familiaridad con los de Bandera y el PCV. Al alcalde no le expliqué eso, simplemente le agradecí su gesto.

En ese momento, el político me estaba dando una clase de inclusión y tolerancia, respeto hacia los que piensan diferente. Cuanta falta hace eso hoy, y no solo del gobierno hacia la oposición, no, me refiero también al contrario.

Para ser intolerante, obsesionado, necio, criticón sin fundamento, charlatán, cagatinta o cualquier otro adjetivo utilizado en política, no se requiere estar en un cargo. Esa conducta es un fantasma que nos acosa y en ocasiones se mete en nosotros sin darnos cuenta.

Rafael Jiménez Armas fue electo en 1989, en esa época fueron concejales el abogado Jorge Vegas Mejías (COPEI), Beatriz Holder de Martínez (AD) y Francisco Torrealba (MAS), entre otros. Eran los tiempos en que los concejales no eran simples levantamanos. Recuerdo esas sesiones: una clase de legislación municipal.

En una ocasión hablaba con Jiménez sobre CAP y los estudiantes asesinados, le hablaba de 33 presos políticos que CAP tenía en el Cuartel San Carlos. Jiménez escuchaba con atención y respeto.

Respondió con una lección de marxismo, como buen adeco. Mira carajito, soltó: “Esos que están protestando, los estudiantes, nunca tumbarán al gobierno. Estudiante no tumba gobierno, por una simple razón, ellos no manejan medios de producción, se pueden parar un año y no importa”.

Este amigo que hoy sigo admirando y del cual me separaba lo ideológico, tenía toda la razón. Quien crea que escribiendo pendejadas en redes sociales o charlando a la puerta de su casa va a cambiar el gobierno está equivocado.

Palabras claves: organización y movilización popular, eso lo sabe la izquierda y la derecha.

III El Pastor

Este sábado 30 de julio, mientras cubría una pauta periodística, me encontré a un amigo lector y pastor evangélico. Hermano de biblioteca y conversa con café.

Entre risa y seriedad, analizaba la situación actual. Desde una visión humorística me expresó: “chico yo primera vez que veo una oposición que es corrupta con los dineros del gobierno”.

Se refería al caso Monómeros y al dinero que maneja una parte de la clase política venezolana. Ese tema es solo uno de los tantos, que ha hecho que más del 60% de la población rechace a todos los políticos.

El alerta de rechazo es para todos los sectores, por ello: derecha, izquierda y centro, oposición y gobierno, están replanteándose una revisión de su narrativa y un accionar que los reconecte con el electorado.

Corticos

La Orquesta Sinfónica del Estado Guárico, tiene dos años sin luz en su sede y sin director. Es tiempo de sumarse a una campaña para esta valiosa institución.

Los Alcaldes y Gobernadores fueron electos hace 8 meses y a Maduro le quedan 2 años y cinco meses de mandato. ¿La lógica política qué indica?

Mientras unos se desgastan soñando, otros promocionándose, hay políticos y gobernantes, opositores y chavistas, movilizándose y construyendo.

Muy torpe ha sido el manejo mediático del tema salarial. En el caso de los trabajadores educacionales, una supernómina del Ministerio de Educación, es muy ruidoso el silencio.

La comunicación siempre será clave, esta semana un analista dijo que Putin estaba ganando la guerra en el terreno y perdiéndola en los medios.

El tema del oro venezolano en Londres es de análisis. Confiscar o congelar bienes de un país pudiera generar reciprocidad. Esperemos respuesta.

Táctica y estrategia

Dice Sun Tzu: “Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado”.

“Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas”.

“Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla”.

En política, estas reflexiones recogidas en “El Arte de la Guerra”, deben considerarse al momento de plantearse un ataque contra un gobernante.

Una reciente encuesta realizada por una universidad privada con apoyo de un medio le da valoración significativa a quien dirige una alcaldía en Guárico.

La misma muestra la tendencia sobre que tanto se conocen los concejales y qué es lo que los electores consideran “prioridad”.

Finalmente sorprende el conocimiento que se tiene sobre los impuestos que deben cancelar ante la municipalidad. Cuatro aspectos claves.

Regla de oro: Definitivamente, quien quiera jugar a conquistar el poder debe conocer a quien aspira desplazar

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital