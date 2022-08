MARÍA CORINA SUELTA LA LENGUA / La oposición venezolana está infiltrada hasta los tuétanos

María Corina Machado, admitió que la dirigencia política opositora cometió errores en los últimos años al momento de enfrentar al presidente Maduro.

«Esto ha durado mucho más y nos ha costado mucho más de lo que pensamos porque se han cometido errores», destacó.

Hay quienes dicen que los movimientos que ha dado la oposición no son más que improvisaciones ¿Cree que es cierto?

Yo creo que hay de todo. Yo creo que ha habido improvisación, pero también creo que ha habido errores planificados y fracasos planificados, y esos son aún peores.

Ahora viene el reto más grande en condiciones muy adversas, pero también hemos aprendido mucho. Yo creo que el hecho de que se hayan caído muchas caretas y mucha gente haya abierto los ojos, ayuda a que ese proceso se vaya depurando y que los venezolanos vayan entendiendo quién es quién y por qué actúan como actúan.

¿Por qué la oposición sigue estando tan dividida?

Porque está infiltrada hasta los tuétanos.

¿Por qué ha sido tan difícil para la oposición ponerse de acuerdo?

Porque hay muchos intereses y mucha plata hoy en día circulando en Venezuela.

Usted hace unos meses llamó a la renovación de los partidos políticos ¿Por qué es tan necesaria?

Yo propuse al país el 24 de noviembre que hace falta una nueva dirección política, hace falta un nuevo liderazgo y fíjate, en ese momento los partidos le huyeron, así como cuando no se quieren medir.

Ahora vienen con el cuento de las primarias, bueno, échenle pichón, llámenlo como quieran, pero con condiciones claras y esto no es un proceso del G4, sino un proceso de la gente, donde el G4 puede participar si quiere, pero no es un proceso de ellos y eso es muy importante.

¿Por qué la oposición no se ha podido sentar a negociar?

Yo creo que llega un momento en el que uno aprende de los errores. Yo cometí un error, yo confié en gente que no merecía mi confianza, por eso cuando pasó lo que pasó el 16 de julio de 2017 (plebiscito), que yo siento que esa dirección política traicionó el mandato del pueblo, en Vente dijimos hasta aquí, ya nosotros no seguimos con esa MUD que creemos traicionó un mandato de la sociedad.

¿Cuál cree que ha sido el principal fracaso de la oposición en los últimos tres años?

Haber desaprovechado la gran oportunidad del año 2019 cuando teníamos todo a nuestro favor, un país unificado y alineado, entusiasmado, con confianza en una nueva dirección política.

¿Esto fue un error?

Fue un error garrafal. Desde el 30 de abril, hasta el manejo poco transparente de los recursos con la ayuda humanitaria y otra, el escándalo de Monómeros, negociaciones con el régimen a espaldas del país y la guinda fue cuando le abrieron las puertas a los exdiputados chavistas que habían renunciado a la Asamblea Nacional para que llegaran con un caballo de Troya.

¿Fue un error llamar a la abstención en los últimos procesos electorales?

No lo creo. Es que no fueron elecciones y no lo han sido. No creo que hubiésemos logrado hacer todo ese movimiento de 2019 si no hubiese habido el repudio de 2018 que fue una gran farsa, ni siquiera la comunidad internacional lo reconoció y eso en mi criterio le produjo una gran ilegitimidad a Maduro y lo preocupa mucho, porque están desesperados en meter a todo el mundo en el carril electoral nuevamente.

Venezuela ¿Hay condiciones enpara ir a un proceso presidencial?

Absolutamente no y tampoco hay ninguna disposición del régimen de ceder el poder por esa vía. Hay que cambiar las cosas, no podemos seguir haciendo las cosas igual y eso parte por reconocer dónde han estado los errores que todos hemos cometido y en particular estoy convencida que si no cambiamos una dirección política que ha cometido errores, por la razón que sea, no tendremos un resultado distinto.

Con información de Prensa de Lara – Anggy Murillo