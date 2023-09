NARRATIVA  ELECTORAL / Desde las filas de María Corina le caen a palo a los partidos políticos

Caracas.- Henry Alviarez responsable de Organización en Vente Venezuela fue entrevistado este jueves por el periodista Vladimir Villegas.

El integrante del equipo de la aspirante presidencial María Corina Machado catalogó a los partidos políticos como “desacreditados y en bancarrota”.

Durante una hora en Vladimir a la Carta, Alviarez cuestionó a los partidos de la Plataforma Unitaria que recientemente se unieron (Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo).

Perdedores

Tildó de perdedores a quienes solicitaron a la Plataforma Unitaria definir un método para sustituir candidatos inhabilitados, en caso de que estos resulten escogidos y no puedan inscribirse.

“Hablar de sucesión de candidatos inhabilitados es aceptar las condiciones del sistema” indicó este.

Vente Venezuela, por no ser un partido legalizado ante el CNE, no forma parte de la Plataforma Unitaria, por lo cual no podrá participar en la desición que se tome. Alviarez cuestionó esta propuesta y aseguró que era “una discusión que se esta dando entre cúpulas”.

“No formamos parte de la plataforma, estamos en desacuerdo con la sucesión de candidatos, es absurdo”. La discusión sobre sustitución de candidatos inhabilitados es para derrotados”, afirma este.

Antonio Ledezma

En cuanto a las declaraciones del político venezolano residenciado en España desde hace 6 años, Antonio Ledezma sobre “desobediencia Civil y conversaciones con militares este aseguró que “fueron tergiversadas”.

Las declaraciones de Ledezma fueron rechazadas por la gran mayoría opositora, sin embargo María Corina Machado aseguró en su momento que estas se “malinrterpretaron y se sacaron de contexto”

Alviarez en esa misma tónica de su candidata, señaló que “Antonio fue descontextualizado, siento que sectores opositores quieren etiquetar y vincularnos a despropósitos, están utilizando esa expresión para etiquetar a un sector”

Partidos en bancarrota

“Los partidos políticos están en bancarrotas, estamos ante el descredito de los partidos” indicó este señalando que la escogencia de la candidatura en las primarias no era un asunto de partido.

Aseguró que “hay unos que quieren seguir siendo oposición no quieren avanzar. Hay factores en la oposición, en la plataforma que comparten fracasos, y se están uniendo”. Así se refirió a quienes recientemente anunciaron una alianza, agregando que “Hay una sociedad que no quiere a los políticos. Hay quienes no entienden que se está dando un cambio.

Plan de gobierno

El periodista Vladimir Villegas preguntó sobre el Plan de Gobierno de Machado, hasta ahora desconocido, este se limitó a decir “le hemos estado haciendo ajustes”.

Apeló al signo religioso definiendo la campaña como una lucha entre el bien y el mal, asegurando que Dios esta con María Corina.

Acusó al gobierno como responsable del racismo y la división entre los venezolanos. “Eso de Blancos y negros comenzó con este gobierno”.

“La gente no se desconectó de lo político, los políticos se desconectaron de la gente,” reiteró.

.En cuanto a la propuesta por la candidata Machado, la cual plantea la privatización de la estatal Petróleos de Venezuela, el invitado la ratificó. “Está en el suelo y es imposible recuperarla“.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637