POLÉMICO /Regresa Víctor Hugo Donaire con su “Punto de encuentro”

San Juan de los Morros.– Desde este lunes 25 de abril regresa el programa “Punto de encuentro” conducido por el periodista Víctor Hugo Donaire a través de Cantaguarico 91.3 FM.

Donaire abrirá micrófono todos los lunes de 08 am a 10 am. Mientras que de martes a viernes el horario será de 07 am a 09 am.

Punto de encuentro es una propuesta radial en la que los usuarios de Cantaguarico 91.3 FM podrán apreciar comentarios, análisis y entrevistas bajo la producción y conducción del polémico comunicador.

Victor Hugo Donaire es un conocedor del mundo radial, ha sido director y propietario de medios. En esta ocasión regresa a la emisora sanjuanera con su propuesta informativa.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital