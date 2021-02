Guárico.- Enrique Villanueva, ingeniero civil de San Juan de los Morros, aseguró que políticas públicas no están destinadas para el desarrollo de Guárico. A su juicio, no existen políticas destinadas a la construcción de grandes obras que traigan el crecimiento exponencial del estado Guárico a largo plazo.

Así mismo, aseveró que “el Ejecutivo regional no anuncia grandes obras. Por ejemplo, el mantenimiento vial decae a un bacheo o a un mantenimiento menor”.

Villanueva considera que las políticas de recuperación vial para el desarrollo de Guárico no existen. “A duras penas el gobierno logra dar transitabilidad, pero no se ve una inversión cuantiosa que requiere un estado de más de 2 mil kilómetros de vialidad principal vía troncal”, precisó.

Estas aseveraciones las realizó vía telefónica con el programa “En Alta Voz”, por Éxitos 90.5 FM, circuito Éxitos de Unión Radio en la capital guariqueña.

Villanueva mencionó que con la crisis económica y la diaria devaluación de su moneda, es muy difícil que cualquier política pública tenga éxito.

Del mismo modo, recalcó que en la entidad, para que se produzca un progreso gradualmente, se deben concretar buenas vías de comunicación.

Además, se necesita un aeropuerto con capacidad nacional e internacional, óptima distribución de gasolina, reactivar la producción en los campos, entre otros.

“Hay hoteles que no se han puesto a funcionar en San Juan de los Morros porque no hay mercado ni poder adquisitivo”, aseguró.

Si no hay consumo para bienes y servicios, es difícil que tengas avances en las redes hoteleras y turísticas. El bolívar no garantiza hoy en día ningún desarrollo. Si no se estabiliza la moneda, es imposible que cualquier política pública tenga éxito”, puntualizó.

Jeferson Sánchez – Programa en Alta voz 90.5

