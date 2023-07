¿Por qué la petición de inhabilitar a Chávez no progresó y la de María Corina avanzó a paso de vencedores ?

1 El primero que inició las la inhabilitaciones políticas fue Herodes, llamado El Grande, quien asesinó a muchos niños (28 de diciembre, Día de los Inocentes) para inhabilitarlos de manera sangrienta, pensando que uno de ellos, Jesús, lo destronaría algún día.

San Marcos en su Evangelio narra cómo Herodes se turbó al escuchar que había nacido el Rey de los judíos y empezó a espiar a los Reyes Magos para precisar el lugar donde estaba el Niño Jesús ( Marcos 2: 1-13).

Ese tipo de comportamiento extraviado por parte de algunos gobernantes, con sus respectivas variantes, lo llamaremos “el síndrome de Herodes”.

2 Luego veremos similares acciones en la historia de Grecia con la aplicación del ostracismo. En Roma y en Europa se “inhabilitaba” simplemente a través del encarcelamiento, el exilio o el asesinato para evitar que un heredero legitimo pudiera acceder al poder. Y no importaba si ese heredero legítimo era un familiar cercano al gobernante de turno como un hermano, por ejemplo. Nerón envenenó a su hermanastro (Británico), el legítimo heredero del trono, cuando apenas tenía 13 años.

3 En Nicaragua el dictador Daniel Ortega inhabilitó a todos aquellos que podían ganarle en una elección presidencial. Algunos comparan a Ortega con Nerón por las persecuciones que ha desatado contra los cristianos.

La distorsión que Ortega ha hecho de la noble idea del socialismo es tan aberrante que algunos nicaragüenses me han confesado que con Somoza se vivía mejor.¡ Y los Somoza eran crueles! ¡Peor fue el remedio que la enfermedad!

4 En la Venezuela actual también vemos manifestaciones del síndrome de Herodes: cuando un político de oposición tiene el apoyo del pueblo, lo que muchas veces reflejan las encuestas y las manifestaciones masivas, se le inhabilita.

5 Ahora al grano: en 1998 el abogado Juan Garantón pidió la inhabilitación de Hugo Chávez ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El abogado argumentaba que los delitos cometidos por Chávez excedían los tres años de prisión. Se refería, entre otros delitos, a la cantidad de muertos durante la intentona golpista ( los periódicos de la época hablan de más de 200 muertos).

La CSJ a través de su presidenta ( Cecilia Sosa) declaró inadmisible la petición el mismo día que fue introducida ¡Caramba, qué tiempos aquellos cuando no había dilaciones en estos asuntos jurídicos!, aunque ahora podemos decir: ¡Qué apuro en correr hacia un barranco!

6 ¿Cuáles fueron los argumentos de la CSJ para rechazar la inhabilitación de Chávez?

La CSJ argumentó que a Chávez no se le podía inhabilitar porque no existía una sentencia firme en su contra por ningún Tribunal de la República. El sobreseimiento firmado por Rafael Caldera era un borrón y cuenta nueva. Garantón ripostó que el sobreseimiento liberaba a Chávez sólo del delito de rebelión militar, pero no de los otros (que eran muchos: desde traición a la Patria hacia abajo). Pero la CSJ hizo también caso omiso a este último argumento.

7 ¿Por qué inhabilitan a María Corina Machado sin un debido proceso y sin una sentencia firme de un Tribunal de la República a pesar de que existe jurisprudencia sobre este asunto?

Respuesta corta: porque antes existía una democracia imperfecta, pero con Estado de Derecho, y el gobierno actual de Venezuela no es una democracia sino una tiranía (del latín tyrannus : gobernante o gobierno ilegítimo.)

Aristóteles en su libro “Política” dice que la tiranía tiene todos los vicios de la democracia y ninguna de sus virtudes. Es el peor gobierno y el más alejado de la Constitución.

¿Por qué?

Porque el tirano ama la riqueza y tiene hostilidad hacia el pueblo al que desarma y esclaviza “con cinco dólares de sueldo mínimo”. (Ojo: lo último entre comillas no es de Aristóteles ni tampoco mío: es de dominio público y notorio).

Edgardo R Malaspina G