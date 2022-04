REPLICAN/ Psuv Guárico tilda de “traficantes de la mentira” a ciertos sectores de oposición

San Juan de los Morros.- Durante la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Guárico, los rojitos respondieron a señalamientos hechos desde la oposición.

Katherine Helen Guanipa diputada guariqueña en la Asamblea Nacional fungió como vocera del Psuv este martes en horas de la mañana. Junto a otros dirigentes, se encontraron con los medios de comunicación en la sede del Psuv de la Avenida Los Llanos.

Guanipa rechazó los señalamientos de “actores políticos que pretenden mostrarse como representantes de Guárico”.

En relación a un grupo de sindicatos que entregaron presuntas pruebas y documentos sobre irregularidades, a un diputado del estado Carabobo, esta los tildó de “traficantes de la mentira”.

“Son personas que trafican con la mentira, son mentirosos de oficios. Ahora les duele más el Guárico y aparecen, justamente, después de participar en un proceso electoral” señaló la vocera de la tolda roja.

Expresó que “nunca habíamos visto a estos mentirosos compulsivos hacer vida activa en nuestro estado”.

Como lo publicó El Tubazo Digital, gremios vinculados a la oposición han venido haciendo señalamientos, mostrando carpetas en donde tendrían pruebas de corrupción en Guárico.

“Ahora ellos quieren decirse que son la voz del pueblo. Nosotros tenemos un Consejo Legislativo con diputados del pueblo y diputados nacionales que elevamos la voz, no solo en el estado, sino también en la AN” sentenció esta.

Sindicatos

Guanipa se refirió a un grupo de sindicatos que se presentaron en las instalaciones del Clebg para reunirse con los legisladores.

“Existen sindicatos que no están legítimamente electos. No cuentan con la acreditación. Hemos notado que estos sectores, no están legtimanebte electos.

Movilizados

Se refirió al despliegue realizado por el Psuv en todo el estado “teniendo como eje central: el debate”.

Informó que en los próximos días “se llevará a cabo un encuentro del gobernador con los delegados.

Señaló que “El Psuv se encuentra tocando las puertas. Para la construcción del 1x 10”.

Catalogó de positiva la visita del Ministro de alimentación Carlos Leal Telleria en días pasados.

Anunció un acuerdo con el gobierno nacional para reparar 41 kilómetros de carretera del tramo Memo – Chaguaramas, correspondientes al estado Aragua.

Alcaldesa

Cuestiono y definió como “acto bochornoso” los hechos vistos durante la presentación de los 100 Días de la alcaldesa de Roscio. La acuso de hacer actos «inseguros». Se refirió a imágenes y videos de personas ebrias tiradas en el pavimento.

Salud

Resaltó como positivo el haber cancelado a los trabajadores de salud, luego de auditar y certificar las nóminas.

En cuanto al tema de la seguridad, reveló que en poco tiempo autoridades de está área estarán dando detalles sobre diferentes hechos y dispositivos realizados.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital