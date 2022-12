Caracas.- La selección de Argentina derrotó este martes a su similar de Croacia y avanzó a la final del Mundial de Catar 2022. La albiceleste, que al parecer estaba destinada a estar en el partido decisivo, se impuso 3 goles por 0 en el encuentro correspondiente a semifinales.

Al igual que en Brasil 2014, la celeste y blanca ha contado desde el sorteo de la fase de grupos con “la suerte del campeón”. Le tocó un grupo sencillo, que igual se le complicó, luego un rival accesible en octavos y pasó de cuartos en penales.

La semifinal para Argentina no fue una excepción en ese camino tocado por una varita mágica, pues el rival, que pudo ser Brasil, fue Croacia. Una selección no menos fuerte que “la canarinha”, ya que fue quien la eliminó, pero que no tiene el mismo estatus futbolístico.

Ya en el encuentro, la jugada clave del partido se dio cuando corría el minuto 32’, el árbitro pitó penal a favor de la albiceleste. Julián Álvarez recibió un gran pase en profundidad y logró rematar cómodo al arco rival, pero tras intentar una vaselina se tropezó con el guardameta croata, quien intentaba parar el disparo, y Daniele Orsato señaló la pena máxima. ¡Sentencia polémica!

Al minuto 34’, Lionel Messi hizo efectivo el cobro penal y puso en ventaja a su selección, que casi inmediatamente consiguió el segundo.

Al 39’, nuevamente apareció Álvarez, esta vez para el mismo facturar el 2-0. El 9 intentó entrar al área con balón controlado y tras una serie de rebotes, le quedó a placer para rematar y batir al portero.

Por último, al 69’, con una Croacia prácticamente entregada, Messi hizo una gran jugada por derecha para incursionar al área y asistir para el tercero. El receptor no fue otro que el gran protagonista del choque, Julián Álvarez, que sacó un disparo cruzado y rasante para sentenciar el encuentro.

De esa forma, Argentina avanzó a la final del Mundial de Catar 2022, donde enfrentará al ganador del Francia vs Marruecos a disputarse este miércoles.

