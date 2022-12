Sulme Ávila lo deja claro en “La Encerrona”: Yo no me voy para el Psuv +VIDEO

San Juan de los Morros.- Las instalaciones del Mirador Teobaldo Mieres en la capital del estado fueron el escenario para la entrevista con la alcaldesa de Roscio Sulme Ávila.

La mañana de este jueves, Ávila participó en “La Encerrona” programa de entrevista conducido por los periodistas Víctor Hugo Donaire y Orlando Medina Bencomo.

Con la alcaldesa se abordó el tema del vertedero municipal, así como lo relacionado al caso del parque Eneas Perdomo.

También se le consultó sobre la situación ocurrida con el embalse El Castrero y con las Ferias de San Juan.

Considera que la juramentación realizada ante una juez “no fue un error, y si ocurriese el mismo escenario, lo repetiría”.

Vertedero municipal

“Sobre este caso, lo primero que yo tomé fue el vertedero municipal, allí había quema de desechos. Hicimos el tapado de la basura y dejar el vertedero impecable”, señaló Ávila.

Explicó que quienes le quitaron el vertedero municipal “argumentan que yo no les acepto los desechos hospitalarios. El hospital tiene meses con desechos hospitalarios, yo me negaba por que ellos pueden llevar eso a La Bonanza”.

Sobre la duda que ha surgido en torno a quién recogerá la basura a partir de ahora, la alcaldesa reiteró: “La competencia de recoger la basura es del municipio. Yo sigo recogiendo la basura, pero ahora dice el director del Ministerio de Ecosocialismo que nosotros debemos pagar por llevar la basura”.

La razón de la medida tomada

Sobre el motivo por lo cual el Ministerio de Ecosocialismo tomó la medida de quitarle el vertedero municipal esta cree que “allí lo que hay es un contrato jugoso que debe venir por allí para hacer esa fosa hospitalaria. Esa fosa cuesta entre 400 o 500 mil dólares”.

Atacada

Considera que como mujer se le ha atacado su honor, señaló que “hay tres personas por los que ella pudiera ir a la fiscalía, los mandan a que me ataquen”.

Cuestionó el comportamiento “bochornoso” de la cámara municipal, habló de la renuncia del consultor jurídico de la cámara y la detención del administrador.

Considera que el gobernador no respeta a la alcaldesa, le exige respeto. Se refirió a Gerson Pérez con un buen amigo. Se define como amiga de Bernabé Gutiérrez.

“Yo no me voy para el Psuv. Eso lo ha dicho todo el mundo, yo soy de la alianza, aunque nadie sabe para donde va hasta que no llega” indicó esta.

Ping Pong

¿Si tuvieras una varita mágica a quién desaparecerías?

Pondría a mi Roscio bello y desaparecería todos los problemas que tiene el municipio. A ninguna persona pues mi corazón no alberga odio.

¿Quién es su mano derecha en la alcaldía: ¿Anderson Tovar o su hija Ana Julia?

Mi mano derecha es mi madre.

¿Cuándo tendremos un primer damo en Roscio?

Como dijo el presidente Chávez: Por ahora no, hay muchísimos asomaos, pero todavía no.

¿Quién es su asesor de imagen?

Yo misma. Pues yo era la asesora de imagen de mi esposo.A mi nadie me manda, todo lo que hago, lo hago yo sola.

¿Por qué no ha hecho ninguna redoma, si Franco hizo varias?

No tengo las maquinarias ni los recursos.Viene la primera redoma en el BQ. Allí habrá un centro policial.

Si yo le dijera que mañana voy a entrevistar al presidente Maduro y le digo que me dé una pregunta para formulársela: ¿cuál pregunta me daría?

Yo le diría que pusiera los ojos en Roscio y que tuviéramos buenas relaciones con el gobernador.

Un consejo para el gobernador José Vásquez

Que creo que se debe a un pueblo y el pueblo está atento.

Aspira ser gobernadora del estado.

El tiempo de Dios es perfecto, nadie sabe para dónde va hasta que no llega.

Texto y video: Amilcar Solano / ECS Unerg Fotos: Alcaldía de Roscio